المغرب.. مشروع لتوسعة ميناء طنجة المتوسط بـ714 مليون دولار

تسعى المملكة المغربية، للقيام بأعمال توسعة لـ”ميناء طنجة المتوسط”وذلك في إطار سعيها لتعزيز فرص التجارة وخلق فرص استثمارات جديدة وتقوية دوره اللوجستي، عبر رفع قدرة محطة الركاب والشاحنات وتطوير منطقة الواردات وزيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء.

ووفقاً لوثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي، فإن تكلفة أعمال التوسعة للميناء تبلغ 714 مليون دولار.

ويمثل ميناء طنجة المتوسط الواقع على مضيق جبل طارق في شمال المغرب، مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للميناء 9 ملايين حاوية، حيث تتولى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارة المجمع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.

ويخطط الميناء عبر شركته الفرعية “السلطة المينائية طنجة المتوسط” لجمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون يورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو طلب بنك “جيه بي مورغان تشيس” في لندن تغطيتها.