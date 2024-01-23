الملاحة القطرية تنضم لخدمة الشحن الجديدة في موانئ السعودية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، المعروفة باسم “موانئ“، اليوم عن إضافة جديدة ومهمة في تطور قطاع الشحن البحري بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت”موانئ” اليوم، في بيان لها، عن إضافة شركة الملاحة القطرية “ملاحة” خدمة الشحن الجديدة (UGX)”Upper Gulf Express” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، بما يُسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية صلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية، والدولية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.



تهدف خدمة “Upper Gulf Express” إلى تعزيز الروابط البحرية بين المملكة العربية السعودية وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع في المنطقة.



توسيع الشبكة البحرية:

تربط خدمة “UGX” ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بخمس موانئ إقليمية رئيسية، وهي: صحار في عمان، وجبل علي في الإمارات، وحمد في قطر، والشويخ في الكويت، وأم قصر في العراق. وتعتبر هذه الخدمة خطوة فعّالة في تعزيز الارتباط البحري بين المملكة وشركاءها في مجلس التعاون الخليجي.



تعزيز المكانة اللوجستية:

تأتي هذه الخدمة في إطار جهود “موانئ” لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع شركات الملاحة الرائدة على مستوى العالم.

وتعزز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من تنافسيته، حيث يتميز بـ 43 رصيفًا متكاملة الخدمات والتجهيزات، مما يمكّنه من استقبال السفن الضخمة وتقديم خدمات تشغيلية شاملة ومجهزة بأحدث التقنيات.



التأكيد على التزامات الدعم للتجارة العالمية:

تأتي هذه الإعلانات في سياق جهود “موانئ” الرامية إلى تسهيل إجراءات الصادرات والواردات وتحسين الخدمات اللوجستية.

ونجحت الهيئة خلال عام 2023 في إضافة 31 خدمة ملاحية جديدة، مما يعكس التزامها بتعزيز الربط البحري بين الموانئ السعودية والموانئ الرئيسية في العالم.



المستقبل البحري للمملكة:

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين التواصل التجاري مع العالم. ومن المتوقع أن تسهم خدمة “UGX” في تعزيز الأداء الاقتصادي واللوجستي للمملكة، وتقديم فرص جديدة للمصدرين والمستثمرين في مجال الشحن البحري.