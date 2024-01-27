أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن إصدار قواعد جديدة لتنظيم مناطق الإيداع.



هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. يُعتبر تشغيل مناطق الإيداع خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية على الساحة العالمية.



مناطق الإيداع هي أمثلة على التكامل بين التقنية واللوجستيات، حيث توفر هذه المناطق بيئة مثلى لتخزين البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب. وتتنوع الأنشطة المسموح بها في هذه المناطق وفقًا لنوعها، مما يمنح المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية مرونة أكبر في إدارة البضائع وتسهيل الإجراءات.



تشمل القواعد الجديدة العديد من التفاصيل الهامة، بما في ذلك إجراءات الحصول على تراخيص والشروط الملزمة والمواصفات التي يجب تحقيقها في مناطق الإيداع. يتم تنظيم هذه العمليات بإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يعزز الشفافية والالتزام.



تعد مناطق الإيداع نظامًا جمركيًا خاصًا يسمح بتخزين البضائع بشكل معلق للرسوم الجمركية والضرائب حتى يتم إدخالها إلى السوق المحلية أو إعادة تصديرها.

يتيح هذا النظام تحسين إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية.



من جهة أخرى، تسهم مناطق الإيداع في تحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير إلى وجهات متعددة. يتيح ذلك تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات المناطق ورفع كفاءة التبادل التجاري.



من القضايا الرئيسية التي تناولتها القواعد الجديدة هي إمكانية نقل ملكية البضائع داخل مناطق الإيداع، بما في ذلك بين المالكين داخل نفس المنطقة أو بين مناطق إيداع مختلفة. تم تحديد الإجراءات والشروط اللازمة لضمان تنفيذ هذه العمليات بشكل قانوني وشفاف.





لتحسين العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة في إدارة السيولة المالية #الزكاة_والضريبة_والجمارك تصدر قواعد #مناطق_الإيداع.#زاتكا — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 26, 2024