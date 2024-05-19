«إكس بينج» الصينية تفتح باب حجز السيارة الطائرة قبل نهاية العام

أعلنت شركة ” إكس بنج إيرو إتش تيXpeng AeroHT”، التابعة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية إكس بينج، اليوم عن خططها لتسليم سيارتها الطائرة للعملاء في عام 2026.

وتُعد هذه السيارة الطائرة عبارة عن شاحنة كبيرة تحمل طائرة كهربائية بدون طيار تتسع لمقعدين. يمكن فصل الطائرة عن الشاحنة ليُقلّ فيها الركاب ويستمتعوا برحلة جوية.

أين سيتم استخدام السيارة الطائرة؟

ووفقًا لتصريحات الرئيس المشارك لشركة “إكس بينج، “، “برين قو”، ستكون السيارة الطائرة متاحة للطلب المسبق هذا العام، مع توقع تسليمها للعملاء في عام 2026. وأكد “قو” حصول الشركة على جميع الموافقات اللازمة لتشغيل هذه المركبة، مشيرًا إلى أن “الهدف من تصميمها هو الاستخدام في الضواحي والمناطق ذات المناظر الخلابة، وليس في المراكز الحضرية الكثيفة.”

وأوضح أن الشركة ستعمل مع البلديات على إنشاء “حدائق الطيران” ومناطق مخصصة للهبوط والإقلاع لتسهيل استخدام هذه المركبات. وذكر “قو” أن السيارة الطائرة تخضع حاليًا لعمليات الاعتماد من قبل هيئة تنظيم الطيران الصينية، ويمثل جدول زمني التسليم لعام 2026 تأخيرًا طفيفًا عن الهدف السابق الذي حددته “إكس بنج” لتسليمها في الربع الرابع من عام 2025.

وعلى صعيد متصل، أوضح “قو” أن الركاب لن يحتاجوا إلى ترخيص خاص لقيادة السيارة الطائرة بدون طيار في الاستخدامات الأولية، بينما قد تتطلب الاستخدامات في المناطق الحضرية تراخيص خاصة وإجراءات موافقة أكثر تعقيدًا.

وتسعى “إكس بنج” إلى توسيع نطاق عملها في مجالات التنقل الكهربائي، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، السيد “هي تشياوبينغ” سابقًا، أن الروبوتات والسيارات الطائرة تُعد من ضمن أهداف الشركة طويلة المدى.