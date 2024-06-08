“السكوتر” الكهربائي.. تجربة جديدة لتسهيل تنقل الحجاج

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال المركز العام للنقل، تجربة جديدة ومبتكرة لتسهيل تنقل الحجاج في موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال السماح باستخدام “السكوتر الكهربائي“.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة، حيث حددت الهيئة ثلاث مسارات مخصصة لـ “السكوتر الكهربائي”، وهي:

مسار مزدلفة – منى مسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات – غربي مسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات – شرقي

وأوضحت الهيئة أن طول كل مسار يبلغ حوالي 1.2 كيلومتر وعرضه 25 مترًا، مشيرة إلى أن “السكوتر الكهربائي” يصل سرعته إلى حوالي 15 كيلومتر في الساعة.

وقالت الهيئة، أن “السكوتر الكهربائي” يتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت، إلى جانب كونه وسيلة آمنة ومتطورة تسهم في تعزيز الرفاهية والسرعة في التنقل خلال موسم الحج.