“موانئ دبي “و”موانئ السعودية” يطلقان أكبر مشروع للمناطق اللوجستية المتكاملة

بدأت الخطوات الأولى نحو تنفيذ مشروع استثماري ضخم في ميناء جدة الإسلامي، حيث أعلنت شركة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ السعودية عن انطلاق المشروع على مساحة تبلغ 415 ألف متر مربع كأكبر المناطق اللوجستية المتكاملة في المملكة.

ويتوقع أن يكون المشروع جاهزًا للافتتاح في الربع الثاني من عام 2025، بعد اكتمال تنفيذه على مرحلتين.

المشروع يشمل إنشاء أحدث مرافق التخزين والتوزيع على مساحة تبلغ 415 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة العربية السعودية.تشمل المرافق ساحات واسعة مخصصة للمخازن متعددة الأغراض تبلغ مساحتها 185 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 390 ألف منصة تخزين، لضمان التدفق السلس للبضائع من وإلى جدة.

ويعتبر المشروع نموذجًا للابتكار المستدام، حيث يتضمن تزويد مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامه بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجستية.

بهذه المناسبة قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “تمثل الاستثمارات التي نقوم بها في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية مهمة تعكس تاريخ نجاحنا في جدة على مدى السنوات العديدة، وتجسد التزامنا المستمر بتيسير حركة التجارة داخل المنطقة وخارجها. تعتبر المملكة دائمًا سوقًا رئيسيًا بالنسبة لنا، ونرى في هذه الخطوة فرصة مثيرة للنمو والتوسع، مما يعزز من دورنا في دعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال النقل والخدمات اللوجستية”.

من جانب أوضح عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية: “تمثل هذه المنطقة اللوجستية شراكة مهمة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الموانئ السعودية وتحسين أدائها في تدفق البضائع والحاويات، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي رئيسي عالمي”.

في حين أكد محمد الشيخ، مدير عام “دي بي ورلد” في المملكة العربية السعودية: “نحن متحمسون لتنفيذ هذا المشروع الشامل، الذي سيسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية للمملكة وتعزيز موقعها كمركز رئيسي للتجارة العالمية، ونتطلع إلى العمل بالتعاون مع الشركات والجهات الحكومية في المملكة لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز الاقتصاد الوطني”.