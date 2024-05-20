أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الـ 13 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الدولي، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

وأوضح أن المملكة سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 111 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 26% عن عام 2022، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة.

كما استعرض المهندس الجاسر أبرز المنجزات التي شهدها قطاع الطيران المدني بالمملكة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن أهداف استراتيجية الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. واشتملت هذه الإنجازات على الإعلان عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني واعتماد اللوائح الاقتصادية الجديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.

و أضاف، من بين الإعلانات الهامة في المؤتمر، تأسيس شركة طيران الرياض التي من المتوقع أن تبدأ رحلاتها في العام المقبل، وستربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية. كما تم إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي سيستوعب 100 مليون مسافر بحلول عام 2030.

يجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 30 وزيرًا و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، بالإضافة إلى 5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.

كما سيشهد المؤتمر عرضًا للفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في المملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في قطاع الطيران العالمي.