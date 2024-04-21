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السعودية: بدء العمل بالرصد الآلي لمخالفات النقل العام

أشارت هيئة النقل إلى أن من بين أبرز المخالفات التي سيتم رصدها، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو تشغيلها ببطاقة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تجاوز العمر التشغيلي المحدد للحافلة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع المناطق، بهدف تشديد الرقابة على قطاع النقل العام، وضمان امتثال أصحاب ومشغلي الشاحنات والحافلات للأنظمة واللوائح المرورية المعمول بها.

وتشمل المخالفات المستهدفة تشغيل الشاحنات أو الحافلات دون الحصول على البطاقة المطلوبة للتشغيل، واستخدام وسائل النقل ببطاقات منتهية الصلاحية، وتجاوز العمر التشغيلي المحدد للحافلات.

وتضمنت الأنشطة المشمولة في الرصد الآلي، أنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات، حيث يسهم القرار في الحفاظ على السلامة وتعزيز السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أهمية تفعيل الرقابة والإشراف على قطاع النقل، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية لضمان سلامة الطرق وتحقيق أهداف الإستراتيجية العامة للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

يُذكر أن الهيئة العامة للنقل تسعى دائمًا لتعزيز التنظيم والإدارة الفعالة لقطاع النقل، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة لتعزيز الأمان والسلامة على الطرق وتحسين تجربة المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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