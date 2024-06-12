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التاكسي الجوي ذاتي القيادة إلى نطاق الخدمة بموسم الحج لأول مرة

انطلقت تجربة التاكسي الجوي بمبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مع اعتماد تقنيات نقل مستقبلية ونماذج جديدة صديقة للبيئة، تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير

تم تشغيل أول تاكسي جوي في العالم -للمرة الأولى- ضمن خدمات نقل الحجاج في موسم حج هذا العام 2024، والذي تم تدشينه اليوم من قبل وزير النقل السعودي.

وقد شهدت التجربة إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، ليكون هذا الطائرة الجديدة بمثابة نقلة نوعية في مجال النقل الجوي، وتجسيدًا للابتكار والتطور التكنولوجي في قطاع النقل.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار استعراض مستقبل النقل وتطوره، حيث تم دشن هذه التجربة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وكبار المسؤولين في القطاع الجوي واللوجستي.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية على أهمية هذه الخطوة، ضمن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواءً تقنيات التاكسي الجوي او السيارات الكهربائية او القطار الهيدروجيني.


منوهًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تُمكّن من توظيف التقنيات الحديثة واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلي في إطار رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير وسائل نقل متطورة وصديقة للبيئة، لخدمة الحجاج بكل يسر وسهولة.

تعتبر تجربة التاكسي الجوي كجزء من مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى لتحقيق تكامل الخدمات وتطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال موسم الحج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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