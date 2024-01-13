الإفلاس يطرق باب مكتب البريد البريطاني

قد يواجه مكتب البريد البريطاني قسيمة سداد بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار)، والإفلاس بعدما طالب بإعفاء ضريبي عن مدفوعات التعويض لمديري البريد الفرعي.

وقال دان نيدل، رئيس منظمة «تاكس بوليسي أسوسيتس» غير الربحية، إن مكتب البريد طلب إعفاء ضريبيا قدره 934 مليون جنيه إسترليني لمدفوعات التعويض، مشيرا إلى أن هذا قد يكون «غير قانوني”.

وصدرت إدانات جنائية ضد أكثر من 700 من مديري ومديرات البريد الفرعي، في إطار فضيحة “هورايزون” Horizon، بعدما أظهر برنامج المحاسبة المعيب «فوجيتسو» وكأن هناك أموالا قد فقدت من فروعهم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه ستتم تبرئة الأشخاص الذين حوكموا خطأ في إنجلترا وويلز بحلول نهاية العام بموجب قانون شامل سوف يتم إدخاله خلال أسابيع، وذلك بعد أيام من بث قناة «أي تي في” مسلسل “مستر بايتس فيرسيز ذا بوست أوفيس” Mr Bates vs the Post Office.

وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» نقلت عن نيدل قوله إن مكتب البريد تعامل مع التعويض الذي يدفعه لمديري البريد على أنه يُخصم من الضرائب، وهو ما ليس صحيحا، مضيفا أن «الإعفاء الضريبي على المدفوعات يتم بشكل كلي وحصري على أغراض التجارة”.

وقال مكتب البريد إن المعلومات التي كشف عنها بشأن الضرائب «ملائمة ودقيقة”.

وفي إطار الفضيحة، تمت محاكمة أو إدانة المئات من عمال البريد في مكتب البريد المملوك للدولة بين 1999 و 2015 بتهم مزعومة في المحاسبة الكاذبة والسرقة والاحتيال، بسبب نظام برمجي معيب أظهر بشكل غير صحيح الأموال المفقودة من الحسابات، وقضى بعضهم بعض الوقت في السجن بينما أفلس آخرون، وشهدوا تدمير زواجهم ومات البعض قبل تبرئة أسمائهم.

وغالبا ما يكون المديرون في فروع مكتب البريد في جميع أنحاء بريطانيا، الذين يطلق عليهم مديرو البريد أو عشيقات البريد، في قلب مجتمعاتهم، وهم أفراد موثوق بهم يتعاملون مع مدخرات الأشخاص ومعاشاتهم التقاعدية.

وأكد مكتب البريد لسنوات أن البيانات الواردة من نظام المحاسبة الحاسوبي المعيب “هورايزون”، الذي طورته شركة “فوجيتسو” اليابانية وتم طرحه في عام 1999، موثوقة، بينما اتهم مديري الفروع بالسرقة.

ووافق مكتب البريد في أواخر 2019، على تسوية المطالبات المقدمة من 555 مدير بريد فرعي. ومع ذلك، وجد العديد من الضحايا أن المبلغ المدفوع كتعويض يفوق الرسوم القانونية.

وتقول الحكومة إن ما يقرب من 138 مليون جنيه إسترليني (175 مليون دولار) تم دفعها حتى الآن لـ 2700 مطالب عبر ثلاثة خطط تعويض منفصلة لمكتب البريد، ومع ذلك، فإن العديد من مديري مكاتب البريد لم يحصلوا بعد على تعويضات أو تم إلغاء إداناتهم.

وقد تأسس مكتب البريد البريطاني في بدايات القرن السادس عشر، ويضم اليوم شبكة فروع تتجاوز 11500 فرع.