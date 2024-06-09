لماذا تعتمد السعودية الإسفلت المطاطي في الحج؟

إعادة استخدام المطاط الناتج عن تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مبادرة لابتكار علمي لما يطلق عليه الإسفلت المطاطي المرن الذي تم استخدامه في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام.

حيث قام وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “الإسفلت المطاطي المرن” في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام.

تأتي هذه المبادرة كجزء من التطورات التكنولوجية في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تطبيق الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام، باستخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، بهدف تحسين راحة وصحة الحجاج.

ووفقًا للهيئة العامة للطرق، فإن هذا الابتكار يهدف إلى الحد من التلوث وتراكم نفايات الإطارات، حيث أظهرت التجارب السابقة أن الأسطح الإسفلتية التقليدية تسببت في ضغط وإصابات على أقدام الحجاج، خاصة كبار السن، خلال موسم الحج.

تهدف هذه التقنية إلى توفير أسفلت مطاطي مرن لممرات المشاة، مما يعزز من راحتهم ويسهم في تخفيف الضغط على الأقدام والكواحل أثناء أداء مناسكهم.

حيث أظهرت التجارب أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل. تساعد هذه التقنية في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتمنح شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن وتعزيز جودة حياتهم.

وتهدف التقنية إلى توفير أسفلت مطاطي مرن لممرات المشاة، مما يوفر مزيدًا من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مواد ذات مرونة عالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تطبيق العديد من المقاطع التجريبية بالرصف المرن في مركز أبحاث الطرق التابع لها، بهدف تحسين وتطوير هذه التقنية لتحقيق أقصى فائدة للحجاج.



