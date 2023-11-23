فريق التحرير by فريق التحرير

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حجم سوق النقل في قطر يتجاوز 9.9 مليار دولار

ارتفع حجم سوق النقل في قطر ليحقق أرقاما غير مسبوقة، بعد ضخ العديد من الاستثمارات الحكومية في القطاع.

فريق التحرير by فريق التحرير
القطرية

أكدت غرفة قطر أن حجم سوق النقل في البلاد تجاوز 9.9 مليار دولار، وذلك بفضل الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع.

وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر في قلب منطقة الشرق الأوسط يتيح لها الوصول إلى الأسواق الرئيسية.

وأكد المسند خلال القمة العالمية السنوية الثانية للشحن والتي عقدت في دبي أن أكثر من ملياري شخص يعيشون على بعد مسافة لا تزيد عن 3000 كيلو متر عن دولة قطر، مع إمكانية وصول ميسرة إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد.

ميناء ومطار حمد

وأضاف أن ميناء حمد، الذي يعتبر من أحد أكبر الموانئ في العالم، وفر أكثر من 15 خطا ملاحيا مباشرا ويتصل بـ 40 ميناء مختلفا عبر ثلاث قارات.

وفيما يتعلق بمطار حمد الدولي، أشار المسند إلى أنه يستقبل أكثر من 220 ألف رحلة طيران سنويا وينقل أكثر من 35 مليون مسافر و2 مليون طن من البضائع.

وأكد المسند أن غرفة قطر تولي سلاسل التوريد المستقبلية أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال.

حجم الخدمات اللوجستية في العالم

وقال المسند إن حجم سوق الخدمات اللوجستية العالمية قد بلغ 7.98 تريليون دولار في العام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 18.23 تريليون دولار بحلول العام 2030.

أهم التحديات

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في العالم، أشار المسند إلى اختلاف التشريعات والقوانين واللوائح وصعوبتها ذات العلاقة بالاستثمار الدولي في مجال الخدمات اللوجستية، فضلا عن تباين جودة البنية التحتية بين العديد من الدول.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...