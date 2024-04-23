إبحار أكبر سفينة تجارية مصرية محملة بالقمح بعد انتظار 3 أسابيع في روسيا

أبحرت اليوم وادي الملوك وهي أكبر سفينة في الاسطول التجاري المصري وهي محملة بقرابة 80 ألف طن من القمح وكانت عالقة في روسيا منذ ثلاثة أسابيع لإتمام التصاريح اللازمة، فيما يستمر اضطراب الصادرات بين البلدين وسط احتدام النزاع بين أحد كبار تجار الحبوب في روسيا وهيئة تنظيمية محلية في مصر. ونقلت بلومبرغ عن سعد موسى، رئيس هيئة الحجر النباتي في مصر، إن وزارة الزراعة المصرية ساهمت في تسوية المشكلة لتسهيل إبحار السفينة من الموانئ الروسية.

وعلقت سفينة وادي الملوك في ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد نزاع بين الحكومة الروسية حول التصاريح مع شركة تجارة حبوب في روسيا وهي شركة “تي دي ريف” (TD Rif) – وقال مالك شركة “تي دي ريف” الشهر الماضي إن صادرات الشركة محظورة، وأنها تواجه ضغوطاً لبيع أصولها “بسعر زهيد”. وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة الروسية المنظمة للزراعة إنها أوقفت بعض صادرات “تي دي ريف” بسبب “التناقضات المنهجية” في سلامة وجودة الحبوب. وتعد مصر عميلاً رئيسياً للمصدرين الروس.

يذكر أن سفينة وادي الملوك انضمت العام الماضي لأسطول النقل البحرى المصرى التابع لوزارة النقل المصرية، ويبلغ طولها 229 متر وعرضها 32.25 متر وأقصى غاطس 14.5 متر والحمولة 82.3 ألف طن، وهى مملوكة للشركة الوطنية للملاحة التابعة لوزارة النقل.