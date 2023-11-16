أول مدربة بحرية في السعودية

تم الإعلان عن تعاون الهيئة العامة للنقل مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو لاعتماد المدربة “نجلاء بنت سلمان النعيمي” كأول مساعد مدرب بحري في المملكة. ستقوم المدربة بتدريب النساء في قطاع النقل البحري.

للتقدم في دورات اعتماد المدربين البحريين للكادر النسائي، يجب تحقيق عدة متطلبات. يتطلب ذلك إكمال الدورات التدريبية البحرية المتخصصة واجتياز الاختبارات التقييمية لتلك الدورات التدريبية. كما ينبغي الحصول على دورة مدرب المدربين واجتياز فحص اللياقة.

ويشار إلى أن المدربة نجلاء بنت سلمان النعيمي تلقت تدريبًا مكثفًا، واجتازت الاختبارات المطلوبة لتأهلها كمدربة. قامت أيضًا بإكمال دورات بحرية مخصصة في أكاديمية التدريب البحري التابعة لشركة أرامكو، بناءً على متابعة من وكالة القطاع البحري في الهيئة العامة للنقل. تم ذلك لضمان استيفاء المدربة للمتطلبات التدريبية البحرية الدولية الأساسية.