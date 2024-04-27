انطلق اليوم قطار ميناء الجبيل التجاري في أول رحلة له نحو ميناء الرياض، وذلك في خطوة تاريخية تعكس استراتيجية هذا الميناء في تطوير القطاع اللوجستي وتحسين عمليات النقل في السعودية.

بدأت هذه الرحلة الجديدة من الميناء، الذي يعد من أهم الموانئ على ساحل الخليج العربي، ويُعتبر بوابة الصادرات الرئيسية للمملكة العربية السعودية نظرًا لموقعه الاستراتيجي الحيوي. وقد شهد الميناء استعدادات مكثفة لاستقبال هذه الرحلة التاريخية.

بدأ القطار الضخم رحلته الأولى بمغادرة ميناء الجبيل التجاري، محملاً بالعديد من أنواع البضائع التجارية، بما في ذلك الصلب والسوائل، وذلك بحمولة قدرت بـ 59 حاوية و40 مقطورة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف المناطق الصناعية والتجارية.

تُعتبر الرحلة الأولى للقطار خطوة نحو التقدم في تطوير قطاع النقل واللوجستيات في المملكة، وهو مشروع تم دشنه من قبل أمير المنطقة الشرقية عام 2022، وفقًا لما نشرته قناة “الأخبارية”.

يُعد الخط الحديدي الذي يربط بين ميناء الجبيل التجاري وميناء الرياض تحفة هندسية تمثل قفزة نوعية في مجال النقل واللوجستيات، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل ازدحام الطرق بين المناطق الصناعية الرئيسية في المملكة.

ويمثل مشروع شبكة السكة الحديدية في الجبيل خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية. يرتبط هذا المشروع بين شبكتي قطار الشرق والشمال، ويمتد على طول 193 كيلومترًا، ويربط منطقة الجبيل الصناعية (1) و (2)، بالإضافة إلى ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري.

يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية في البلاد. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات النقل واللوجستيات في المملكة، وتحسين تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

توفر شبكة المشروع الجديدة خدمة نقل المنتجات والمواد عبر السكك الحديدية بين المنشآت والموانئ في الجبيل، مع إمكانية الوصول إلى المناطق الأخرى المتصلة بشبكة السكك الحديدية في المملكة. هذا يساهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل الازدحام على الطرقات وتكاليف النقل.

يهدف المشروع أيضًا إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها من خلال توفير وسيلة فعالة وموثوقة لنقل البضائع. ومن المتوقع أن يسهم في رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى، مما يعزز من كفاءة وموثوقية القطاع اللوجستي.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تحسين جودة البيئة من خلال توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة، مما يؤدي إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة تزيد عن 70% وإزاحة أكثر من 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى من التشغيل. هذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة.