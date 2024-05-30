فريق التحرير by فريق التحرير

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أمازون تنافس أوبر بإضافة توصيل طلبات الطعام في تطبيقها

أعلنت أمازون أنها بدأت بإتاحة طلب الطعام من طرف ثالث داخل تطبيق أمازون لتدخل في منافسة مع شركات التوصيل مثل أوبر وذراعها أوبر إيتس وشركة التوصيل دورداش

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أمازون أنها ستبدأ بتلبية طلبات الطعام لزبائنها في الولايات المتحدة يمكنهم الآن طلب توصيل الطعام داخل تطبيق أمازون من خلال منصة جربهاب Grubhub، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها أمازون بطلب الطعام من طرف ثالث داخل تطبيق أمازون لتدخل في منافسة مع شركات التوصيل مثل أوبر وذراعها أوبر إيتس وشركة التوصيل دورداش بحسب موقع أكسيوس الذي نقل عن جميل غني، نائب رئيس برنامج برايم والتسويق الدولي في شركة أمازون، أن ذلك يأتي بهدف تعميق شراكة أمازون مع منصة توصيل الطعام جرابهاب.

وتوفر أمازون في تطبيقها ميزة طلب طعام المشتركين بخدمة برايم وتتبعه وإدارته، كما يفعلون من خلال تطبيق Grubhub. ويتوفر ذلك لأعضاء أمازون برايم مع خيار إضافي لتنشيط Grubhub+، وهي خدمة اشتراك تكلف وحدها 120 دولارًا سنويًا وذلك للحصول على توصيل مجاني للطلبات المؤهلة التي تزيد قيمتها عن 12 دولارًا، بالإضافة إلى رصيد بنسبة 5% على عمليات الاستلام والخصومات الأخرى وذلك لتحفيز خيارات الاشتراكات والمزيد من الإنفاق والطلبات.

وتمنح شروط هذه الصفقة أمازون ميزة توصيل الطعام التي كانت ترغب فيها منذ فترة طويلة، في حين تكسب جربهاب استثمار أمازون فيها لتصبح قناة لزبائن جدد.

وستنال منصة جربهاب القدرة على الإطلاع على معلومات الملف الشخصي للزبائن لدى أمازون (الاسم والبريد الإلكتروني) وحالة الاشتراك بخدمة برايم، فيما ستتمكن أمازون من رؤية “بعض المعلومات” حول طلبات جربهاب المقدمة من خلال منصتها وتقول إنها لا تستخدم بيانات العميل لأغراض لم يوافق عليها العملاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...