تواصل أرامكو السعودية الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستهدف الشركة إنشاء منظومة كاملة رقمية لسلاسل الإمداد بالمملكة والعالم.

أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد الشمري، عن بناء أول توأم رقمي في سلاسل الإمداد في العالم.





وقال في مؤتمر سلاسل الإمداد، إن ذلك يأتي للمحافظة على دورها بالابتكار واتباع المعايير العالمية.





وأضاف: قطعنا شوطًا طويلاً في هذه المسيرة، ونواصل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستهدف أرامكو السعودية إنشاء منظومة متكاملة من التوأم الرقمي لسلاسل الإمداد في المملكة والعالم.



وأشار إلى أن هذا يحقق قيمة غير مسبوقة لجميع المستفيدين،بحسب”تواصل”.





يشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد يعمل على جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية المملكة 2030.







فيديو | نائب رئيس أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد م. محمد الشمري: بناء أول توأم رقمي في سلاسل الإمداد في العالم للمحافظة على دورنا بالابتكار واتباع المعايير العالمية#الإخبارية pic.twitter.com/Q3d135o4CC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2023