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ناتج عُمان يرتفع 0.8% في الربع الأول

ارتفعت الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 3.9% إلى 7 مليارات و188 مليوناً و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني (27.2 مليار دولار) ، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والبالغة 10 مليارات و362 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، كما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن أنشطة النفط الخام تراجعت بنسبة 4.4% إلى مليارين و996 مليون ريال عُماني. وانخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1% مسجلة 524 مليوناً و400 ألف ريال عُماني.

وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9% مسجلة بنهاية الربع الأول من العام 7 مليارات و188 مليوناً و500 ألف ريال عُماني مقارنة مع 6 مليارات و920 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من العام 2023.

وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارين و18 مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و912 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2023، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 277 مليون ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 4 مليارات و893 مليوناً و100 ألف ريال عُماني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...