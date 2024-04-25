ناتج الإمارات ينمو 3.3%

سجل اقتصاد الإمارات نمواً نسبته 3.3% في الأشهر التسعة الأولى من 2023، كما أظهرت بيانات أولية للناتج الإجمالي المحلي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم الخميس.

وارتفع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9% في الفترة ذاتها مما جعله يشكل نسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد مع تسريع الإمارات، وهي أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.

وحققت قطاعات الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين نمواً قوياً في الأشهر التسعة المنتهية في أيلول / سبتمبر من العام الماضي.

ويتوقع أن يسجل النمو في منطقة الخليج في 2023 تباطؤاً قوياً مقارنة بما سجله في 2022 بسبب تأثر قطاع النفط سلباً نتيجة تخفيضات إنتاج النفط من دول أوبك+ وانخفاض أسعار الخام والعوامل المعاكسة لنمو الاقتصاد العالمي.