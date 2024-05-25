فريق التحرير by فريق التحرير

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موديز تثبت التصنيف الائتماني للسعودية

توقعت “موديز” أن يدعم استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

ثبتت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A1” مع نظرة مستقبلية “إيجابية”.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء بسبب التقدم الملموس للمملكة في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ؛ التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت “موديز” أن يدعم استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
كما تطرقت وكالة “موديز” إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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