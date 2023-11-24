ملياردير العملات المشفرة يؤسس تداول “الأسماك ” داخل السجن

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تعلم الملياردير السابق في مجال العملات المشفرة سام بانكمان فرايد النظام الاقتصادي في مركز السجن الحربي في نيويورك.

ويواجه الملياردير الأمريكي بانكمان، صدور حكم عليه في 28 مارس 2024، ما يصل إلى 110 سنوات في السجن بتهم الاحتيال الموجهة إليه، كما أنه مقرر محاكمته بتهم منفصلة تتعلق بالرشوة السياسية.

سام بانكمان فرايد مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المنهارة أسس نظام إقتصادي جديد داخل الحجز وهو مبادلة الأسماك مقابل الخدمات أثناء انتظاره لصدور الحكم عليه في سبع تهم جنائية تشمل الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال.

ويبدو أن قصة الشعر الجديدة التي ظهر بها في قاعات المحاكم في نيويورك كانت بفضل أحد النزلاء مقابل دفع الاسماك.

وفي تقرير، قال مصدر لصحيفة وول ستريت جورنال إن الملياردير الأمريكي دفع مقابل حلاقة شعره صندوق معبأ من الأسماك السطحية التي تعد من العملات المفضلة بين النزلاء في السجن.

وليس من المفاجئ أن يتفهم التاجر السابق بسرعة سلعة الاختيار في بيئته الجديدة. لقد كان تاجرًا محترفًا لمعظم حياته المهنية. في عام 2013، حصل على أول وظيفة تدريب له في Jane Street Capital، حيث قام بمبادلة صناديق الاستثمار المتداولة قبل أن يشارك في تأسيس شركة تداول العملات المشفرة Alameda Research في عام 2017. وبعد عام، اكتشف كيفية التحكيم في البيتكوين بين الأسواق الأمريكية واليابانية، بحسب ما قال موقع بزنس انسايدر.

كانت الأسماك، التي يطلق عليها النزلاء اسم “ماكد”، هي العملة المفضلة في السجون الفيدرالية منذ عام 2004 بعد حظر السجائر.

من هو الملياردير سام بانكمان فرايد؟

سام بانكمان-فريد، المعروف على الانترنت باسم SBF، هو رجل الأعمال والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة عملات التشفير المفلسة FTX، فضلا عن تأسيسه لشركة تجارة التشفير ألاميدا.

تجاوزت ثروته الشخصية ذات مرة 26 مليار دولار، قبل نهاية مفاجئة لإمبراطوريته في العملة الرقمية في أوائل نوفمبر 2022.

وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن بانكمان فريد مذنب بالاحتيال والتآمر في عام 2023 على الرغم من أنه نفى التهم الموجهة إليه.

في 11 ديسمبر 2022، استقال بانكمان فريد من فتكس، وقدمت الشركة طلبا للإفلاس بموجب الفصل 11 بعد انهيار FTX في وقت سابق من ذلك الشهر بعد تقرير صادر عن كوينديسك يسلط الضوء على مخاوف الرافعة المالية والملاءة المالية المحتملة التي تنطوي على شركة ألاميدا.

تم القبض على بانكمان-فريد في جزر البهاما، حيث كان المقر الرئيسي لشركة FTX وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر. ووجهت إليه عدة تهم بالاحتيال الجنائي فرضها المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز.

ووصف ويليامز تصرفات بانكمان فرايد بأنها “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي” في التاريخ الأمريكي.

تم إطلاق سراحه بكفالة قياسية بقيمة 250 مليون دولار في ديسمبر 2022. عاش المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 30 عاما مع والديه أستاذ القانون في جامعة ستانفورد في بالو ألتو، كاليفورنيا، وكان محصورا في منطقة شمال كاليفورنيا ، مرتديا سوارا إلكترونيا للمراقبة، وخضع لاستشارة الصحة العقلية وتعاطي المخدرات، بحسب موقع investopedia .

في أغسطس 2023، ألغى القاضي لويس كابلان الكفالة بعد أن قال المدعون إن المدعى عليه سرب وثائق لصحيفة نيويورك تايمز. ثم تم حبسه في السجن الفيدرالي في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك.

أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهمة الاحتيال والتآمر لارتكاب عملية احتيال في نوفمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم إيواؤه في حركة التغيير الديمقراطي حتى صدور الحكم عليه في عام 2024.

الحياة المبكرة والتعليم والوظيفة

ولد سام بانكمان فرايد في 6 مارس 1992 في كاليفورنيا. نشأ بانكمان فرايد، وهو ابن لأستاذين في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، في أسرة متعلمة تعليما عاليا. التحق بالمدرسة الثانوية في مدرسة كريستال سبرينغز أبلاندز في هيلزبره، كاليفورنيا. كما شارك في برنامج أكاديمي صيفي لطلاب المدارس الثانوية الموهوبين في الرياضيات.

تخرج بانكمان فريد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2014 بدرجة في الفيزياء ودرجة علمية في الرياضيات. في صيف عام 2013، عمل كمتدرب في جين ستريت كابيتال ومقرها نيويورك، حيث عاد إلى شركة تجارية مملوكة كموظف بدوام كامل بعد التخرج.

تأسيس إمبراطورية عملة مشفرة

في عام 2017، غادر بانكمان فريد شارع جين وأسس شركة ألاميدا للأبحاث، وهي شركة تجارية كمية تحقق ملايين الدولارات يوميا في تداول العملات المشفرة بنشاط بين مختلف الأسواق الدولية. أسس بورصة العملات المشفرة FTX في أبريل 2019 وأطلقها في الشهر التالي.

مع بروز عالم العملات المشفرة خلال جائحة كوفيد -19، ازدهر بانكمان فرايد وشركته التي تتخذ من جزر البهاما اليابانية مقرا لها. استحوذت FTX على بورصة ومنصة بلوكفوليو في عام 2020 مقابل 150 مليون دولار.