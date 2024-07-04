مصر تستبعد تغييرات على دعم الخبز قريباً

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن لا خطط على المدى القصير لإجراء مزيد من التغييرات في برنامج دعم الخبز.

وكانت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح عالميا، قد رفعت سعر الخبز المدعم إلى حد كبير بدءاً من مطلع حزيران / يونيو لأول مرة منذ عقود، وهو قرار حساس سياسيا كان قد أُرجئ لسنوات.

وقال مصطفى مدبولي إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وتعاني مصر في الوقت الراهن من نقص في الطاقة، كما أدت موجة حارة إلى زيادة الطلب على التبريد.

وقد أعلنت الحكومة المصرية، في 29 أيار / مايو الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمئة، إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، في أول زيادة منذ عام 1988.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن “سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات”.

وأضاف: “من المعروف أن كلفة رغيف الخبز الواحد المدعم على الدولة المصرية تبلغ 1.25 جنيه بينما كان يباع بـ 5 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش). وتصل قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر إلى 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، والإنتاج السنوي إلى 100 مليار رغيف”.