فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأعمالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصرطاقة

مصر تستبعد تغييرات على دعم الخبز قريباً

تعاني مصر في الوقت الراهن من نقص في الطاقة، كما أدت موجة حارة إلى زيادة الطلب على التبريد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن لا خطط على المدى القصير لإجراء مزيد من التغييرات في برنامج دعم الخبز.

وكانت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح عالميا، قد رفعت سعر الخبز المدعم إلى حد كبير بدءاً من مطلع حزيران / يونيو لأول مرة منذ عقود، وهو قرار حساس سياسيا كان قد أُرجئ لسنوات.

وقال مصطفى مدبولي إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وتعاني مصر في الوقت الراهن من نقص في الطاقة، كما أدت موجة حارة إلى زيادة الطلب على التبريد.

وقد أعلنت الحكومة المصرية، في 29 أيار / مايو الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمئة، إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، في أول زيادة منذ عام 1988.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن “سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات”.

وأضاف: “من المعروف أن كلفة رغيف الخبز الواحد المدعم على الدولة المصرية تبلغ 1.25 جنيه بينما كان يباع بـ 5 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش). وتصل قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر إلى 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، والإنتاج السنوي إلى 100 مليار رغيف”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...