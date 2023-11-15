مصر تبدأ ثورة تصنيع السيارات وتبرم اتفاقيات عالمية

تهتم الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات محليا، وخاصة السيارات صديقة البيئة، حيث صدر قانون رقم 162 لسنة 2022 بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

واتجهت مصر مؤخراً إلى صناعة السيارات على أراضيها ووقعت اتفاقيات مع شركات عملاقة عالمية.

ووقعت 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا.

50 ألف سيارة تحمل شعار بروتون الماليزية

وقعت شركة عز السويدى للسيارات اتفاقية إطارية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات، لتصنيع 50 ألف سيارة تحمل شعار بروتون الماليزية سنويا في مصر.

أسعار برتون ساجا بالسوق المصري

430 ألف جنيه للفئة الأولى

465 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزا.

مواصفات برتون ساجا التفصيلية المتاحة بالسوق المصري:

محرك صغير سعة 1.3 لتر بقوة 89 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية

سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم

العرض 1.600 ملم

ارتفاعها الكلي 1.500 ملم

ارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم

مساحة التخزين الخلفية “الشنطة” 413 لتر مكعب.

أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية

شاشة سطية تعمل باللمس قياس ٧ بوصة

سنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية

كمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات

ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية

مخرج كهرباء 12V.

أبرز الشركات المصنعة للسيارات في مصر

1. المصرية البريطانية لتصنيع السيارات

2. العربية الأمريكية للسيارات

3. الترامكو

4. جنرال موتورز مصر

5. مجموعة غبور

6. جاك للسيارات

7. مرسيدس مصر

8. سوزوكي مصر

9. شركة وجيه أباظة

10. المجموعة البافارية للسيارات

11. سبرانزا موتورز

12. مجموعة سعودي

13. الشركة المصرية الألمانية للسيارات

14. شركة النصر للسيارات

15. تصنيع المركبات التجارية الحافلات والمركبات

16. إيجي تك الهندسية

17. شركة صناعة وسائل النقل ش.م.م

18. جوريكا مصر

مبيعات السيارات في مصر 2022

كشف تقرير صادر عن “الاميك” مجلس معلومات سوق السيارات هبوط مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنسبة 38.6% خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022.

كما سجلت مبيعات السيارات فى مصر تراجعا بنسبة بلغت نحو 23.51%، لتصل إلى 159.864 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 208.993 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من عام 2021 .

صناعة السيارات المحلية

تُعتبر صناعة السيارات في مصر مِن أهم الصناعات حيث كانت تحقق العديد مِن الفوائد للاقتصاد. في فترة الثمانينات، عندما كانت شركة نصر لصناعة السيارات الشركة المصنّعة العملاقة الوحيدة فِي السوق المصري بأكمله.

ويوجد الآن 83 مصنع سيارات في مصر، من بينها مصالح خاصة بعمالقة الصناعة مثل جنرال موتورز وبي إم دبليو وهيونداي وتويوتا ونيسان، وجميعها تنتج خط إنتاجها الرئيسي فِي مصانع مصر.

كما يوجد أَكثر من 15 مصنعا لتجميع السيارات و75 منشأة فِي الدولة توفر أكثر مِن 75.000 فرصة عمل، ولدى هذه المصانع القدرة على إنتاج 300.000 سيارة ركاب ومركبات تجارية خفيفة وشاحنات وحافلات سنويا.