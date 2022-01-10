مصر: أكثر من 100 متجر ستفتتحها جي إم جي بحلول 2026

أعلنت جي أم جي GMG ، الشركة المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، عن تعهدها بافتتاح أكثر من 100 متجر في مصر، أحد أكبر أسواق التجزئة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمسة القادمة، مع افتتاح مكتب خاص لعملياتها هناك.

ستقدم الشركة محفظتها من العلامات التجارية التي تركز على الرفاهية الشخصية كجزء من توسعها الدولي الأوسع ، والذي تم تحديده في أكتوبر الماضي في إستراتيجية جديدة للشركة التي تقدم منتجات تعزز أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال عروضها. وأكدت أنها ستفتح عددًا من المتاجر في القاهرة هذا العام. ومن المقرر أن تفتتح متاجر صن آند ساند سبورتس ، علامة GMG التجارية وأكبر متاجر التجزئة الرياضية بالتجزئة في الشرق الأوسط ، في سيتي سنتر ألماظة ومول مصر. وتعتزم الشركة أيضًا تقديم مفهومها الذي يركز على الأحذية الرياضية ، Dropkick ، ​​ومفهوم Nu Athlete الذي يلبي احتياجات فئة الشباب. وعلق محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي قائلاً: "نحن نرى مصر كبوابة مقنعة إلى شمال إفريقيا. مشهد البيع بالتجزئة في مصر ديناميكي بشكل لا يصدق مع وجود عدد كبير من الشباب الذين يتبنون بشكل متزايد أنماط حياة صحية ونشطة ، بينما يرغبون في الحصول على أحدث اتجاهات العلامات التجارية العالمية. من خلال استثماراتنا القادمة ، نحن رواد في تجارب وعروض العلامات التجارية الجديدة في مشهد التجزئة النابض بالحياة في مصر ، مع خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأوسع. تقوم GMG باستكشاف عروض التجارة الإلكترونية بشكل أكبر مع شركاء التوزيع المحليين ، للاستفادة من إمكانات الشركة الطويلة في تقديم تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات. أنشأت GMG مكتبًا رئيسيًا مخصصًا في القاهرة لدعم نمو أعمالها المحلية. يقود هذه العمليات عماد الغزال ، نائب الرئيس - مصر في GMG ، والذي سيعمل بالتنسيق مع فرق العلامات التجارية الدولية للشركة.