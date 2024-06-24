فريق التحرير by فريق التحرير

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محمد بن راشد يطلق مشروعاً ضخماً بقيمة 30 مليار درهم لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي

سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في دبي بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية.

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد بن راشد

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، مشروعاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بقيمة 30 مليار درهم.

وقال الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة . . والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية.

محمد بن راشد

المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033.

دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...