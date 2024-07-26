مجموعة العشرين تحذر من تحديات ترافق هبوط الاقتصاد العالمي

أشارت المسودة النهائية لبيان مشترك لمجموعة العشرين اطلعت عليه رويترز إلى أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة سيقولون إن هناك احتمالا متزايدا لحدوث “هبوط سلسط للاقتصاد العالمي، لكنهم سيحذرون من الخطر الذي تشكله الحروب والصراعات المتصاعدة على هذه التوقعات.

ومن المقرر أن يصدر البيان اليوم الجمعة مع انتهاء فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البرازيل، التي استخدمت رئاستها للتركيز على الحد من التفاوت الاقتصادي.

وكان البنك الدولي قد توقع الشهر الماضي تجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي للمرة الثالثة على التوالي منذ القفزة الكبرى التي شهدها بعد الجائحة في 2021، مع استقرار النمو الاقتصادي في العام الجاري عند 2.6 بالمئة، لكنه حذر من أن الناتج الإجمالي سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2026.

وجاء في مسودة البيان “نشعر بالتفاؤل إزاء تزايد احتمال حدوث هبوط سلس للاقتصاد العالمي، لكن هناك تحديات متعددة لا تزال قائمة”

وحذرت المسودة من أن “المخاطر السلبية تشمل الحروب وتصاعد الصراعات”.

ومن خلال تجنب الإشارة الصريحة إلى الصراعات في أوكرانيا وغزة، عمل الدبلوماسيون على تجنب النقاط الخلافية بين روسيا والدول الغربية الكبرى التي أعاقت التوصل إلى توافق في الآراء في اجتماع شباط / فبراير.