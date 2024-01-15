أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، اليوم عن إطلاق مشروع تطويري شامل لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، في خطوة تعزز من دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة على الساحة العالمية.



وكشف خلال لقاء مع رؤساء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية اليوم، عن رغبتهم في رفع عدد هذه المجالس إلى 70 مجلسًا، بزيادة 30 مجلسًا جديدًا، بهدف تعزيز التواصل التجاري والاستثماري مع أكثر من 124 دولة حول العالم.

على مدى ثلاثة عقود، لعبت مجالس الأعمال السعودية الأجنبية دوراً مهماً في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع دول العالم.



من أهم أهداف المشروع:



– زيادة عدد مجالس الأعمال: تهدف المبادرة إلى رفع عدد مجالس الأعمال السعودية الأجنبية إلى 70 مجلسًا، مما يسهم في توسيع نطاق التواصل التجاري.



– تعزيز الدور الاقتصادي للمملكة: يستهدف المشروع تفعيل دور مجالس الأعمال لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.



محاور المشروع:



– تمثيل أوسع للمرأة ورواد الأعمال: يسعى المشروع لزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال في عضوية مجالس الأعمال لتعزيز التنوع وتعزيز التمكين الاقتصادي.



– لقاءات دورية واستقطاب للشركات والمستثمرين: يشمل المشروع عقد لقاءات ربع سنوية واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات.



– توفير الدعم الفني واللوجستي: يركز المشروع على توفير الدعم الفني واللوجستي لمجالس الأعمال لضمان نجاح فعالياتها.

يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع أفق الفرص الاستثمارية والتجارية على مستوى العالم.

رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي يعلن عن مشروع تطويري لمجالس الأعمال يتضمن عدة محاور أهمها رفعها إلى 70 مجلس تغطي 124 دولة،وذلك خلال لقائه رؤساء مجالس الأعمال بحضور وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للقطاع الخاص والتمثيل الدولي أ.فواز بن رافعة#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/f8OX085fo3 — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) January 15, 2024