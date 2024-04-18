قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 في دبي توفر منصة تفاعلية مع قادة الأعمال

تستضيف قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024، منصة قادة الأعمال الأبرز في المنطقة، مجموعة متميزة من المتحدثين، على رأسهم الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات.

ومن المقرر أن تنعقد القمة يوم الأربعاء 22 أيار / مايو المقبل في فندق أرماني في دبي، وستكون بمثابة تجمع ملهم لقادة الأعمال من جميع أنحاء المنطقة وخارجها، باعتبارها منصة يستغلها أبرز القادة لتبادل الأفكار ومناقشة العقبات واستكشاف إمكانيات تشكيل مستقبل الأعمال في المنطقة العربية.

وتشكل مشاركة الدكتور الزيودي قيمة مضافة للقمة نظراً لخبرته العميقة وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء. ومن المرتقب أن يلقي الدكتور الزيودي الكلمة الرئيسية في القمة، حيث سيشرح رؤيته واستراتيجياته لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز تنمية المواهب، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والابتكار.

قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024

وقد أثبتت قمة أريبيان بزنس للقيادات مكانتها كمنصة رائدة لقادة الأعمال وقادة الفكر والمهنيين الطموحين للتواصل وتبادل المعارف والخبرات.

وتوفر القمة فرصة فريدة لاكتساب أفكار ورؤى مباشرة وتوسيع شبكات التواصل وتعزيز المهارات القيادية، من خلال مجموعة تضم أكثر من 50 متحدثاً مرموقاً وحلقات نقاشية وجلسات تفاعلية جذابة.

وقد استضافت الدورات السابقة من قمة أريبيان بزنس للقيادات شخصيات مؤثرة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، الذي شارك مهاراته القيادية ونظرته العالمية خلال كلمة رئيسية وحلقة نقاشية في قمة العام الماضي.

وستغطي قمة هذا العام مجموعة متنوعة من المواضيع، ومنها تراث الشركات متعددة الأجيال، والتحولات في القطاع العقاري، وبناء العلامات التجارية، والقيادة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والابتكار في مجال الرعاية الصحية. ويمكن للحضور توقع مناقشات محفزة ودراسات حالة واقعية وأدوات عملية لتعزيز القدرات والمهارات القيادية.

وبالإضافة إلى الكلمة الرئيسية التي يلقيها الدكتور الزيودي، ستضم القمة نخبة من المتحدثين المرموقين، ومنهم:

خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة “هلا”.

سانتوش سارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “باينري تك”.

ماري لويز إيك، نائب الرئيس للموارد البشرية لفنادق “هيلتون” في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

مارلوس نيبنبيرغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة “كيرتن للضيافة”.

عيسى القرق، المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.

إيما بورديت، مؤسسة Wild Women Lead.

لشراء بطاقات المشاركة في قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 أنقر هنا.

للحصول على معلومات وفرص إلقاء كلمة في القمة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:

[email protected] / [email protected]

للحصول على الفرص المتعلقة بالأعمال، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected].

للتواصل مع كبار الشخصيات والدبلوماسيين، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected].