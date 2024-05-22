قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 تركز على أهمية مواكبة التحولات

انطلقت صباح اليوم قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 التي تجسد أهم حدث تجاري للعام مع جمعها لأبرز رواد الاقتصاد والشركات لتتطرق لأهم ما يواجهه قادة الأعمال والمؤسسات من تحديات حالية من إعداد وتمكين جيل الشباب وحتى الذكاء الاصطناعي والذكاء الثقافي.

وعقدت قمة أريبيان بزنس للقيادات في فندق أرماني بدبي، وشارك نخبة من الخبراء وقادة الشركات بأفكارهم وتقديم رؤى ونصائح للتعامل مع مختلف التحديات لتوفر هذه القمة للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى مباشرة وتوسيع شبكتهم وتعزيز مهاراتهم القيادية.

وتجسد قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024 أهم حدث للشركات هذا العام مع حوارات وتلاقي بين نخبة مؤثرة من القادة ورواد الأعمال الطموحين في مكان واحد مع مجموعة من المتحدثين اللامعين.

حيث تجري حوارات جماعية جذابة مع جلسات تفاعلية لتوفر هذه القمة للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى مباشرة وتوسيع شبكة معارفهم من الشخصيات الهامة وتعزيز مهاراتهم القيادية.

عيسى القرق وأهمية الإرث

افتتح عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، الجلسة الأولى التي أدارها ماثيو أملوت مدير النشر في “أريبيان بزنس”، وركزت على أهمية المهارات القيادية في أوقات التحولات، وشؤون الإرث وتولي القيادة بعد المؤسسين وأهمية العمل على مواكبة التحولات المستقبلية.

بدأ القرق المناقشة بتعريف الإرث بأنه “ما تتركه وراءك وما تتذكره”. وشدد على أهمية ليس فقط الحفاظ على الإرث وحمايته، بل أيضاً تنميته للأجيال القادمة.

وقال “من المهم ليس فقط الحفاظ على تراثك وحمايته ولكن أيضاً ضمان نموه للأجيال القادمة”.

ولدى سؤاله عن دور المسؤولية في بناء الإرث، أكد القرق أهميتها. وذكر أنه لإنشاء إرث وتنميته، يحتاج المرء إلى الشعور بالمسؤولية والجدية. كما سلط الضوء على الحاجة إلى الموازنة بين الأهداف القديمة والمصالح التجارية.

وأوضح أنه من المهم التركيز أولاً على الأهداف طويلة المدى وعدم إغفال التنويع والنمو والتوسع. وأشار إلى التنويع كاستراتيجية رئيسية، حيث أوضح أهمية توسيع محافظ الأعمال عبر مختلف قطاعات السوق والمناطق الجغرافية.

وأضاف: “من المهم التأكد من أننا نعتني بالبنسات وأن الجنيهات تعتني بنفسها”، مشدداً على ضرورة التخطيط والإدارة الدقيقة.

وقال القرق إن “التركيز على الأداء لا يجعلنا نركز على تفاصيل تسجيل الدوام والحضور إلى المكتب، بل كنا من أوائل الشركات التي اعتمدت الدوام المرن والعمل عن بعد أيام الجمعة”.

وتمحور جزء كبير من المناقشة حول دمج الممارسات المستدامة في العمليات التجارية. واعترف القرق بالتحديات قائلاً: “إن تحقيق الاستدامة في الأعمال التجارية يعد نشاطاً صعباً”، مضيفاً “في نهاية المطاف، نحن جميعاً نعمل من أجل كسب المال”، ومع ذلك، أكد أن “الاستدامة يمكن أن تتماشى مع الأهداف المالية. ولكن مع ذلك، نحن معياريون للغاية في ممارسات الاستدامة، وهو أمر مهم للغاية”.

شمشير فاياليل وإخفاء مشاعر القائد

وقال شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، “أن تكون قائداً هي مهمة صعبة، ولكن إخفاء عواطفك كقائد هي مهمة أصعب، خاصة عندما تعلم أن هناك مشكلة قادمة ويمكنك إخبار أي شخص عنها”.

وأضاف: “بينما يحتاج بعض أعضاء فريق عملك إلى الحصول على الثقة منك، فإنه يحتاج أيضاً إلى رؤيتك وانت تحافظ على تماسكك، ويراك تبتسم، ويحتاج إلى الحفاظ على تلك الصورة عنك سليمة”

وفي حوار صريح، شرح الدكتور فاياليل رحلته من كونه أخصائي أشعة إلى أن يصبح أحد رجال الأعمال، ويقود مؤسسة رعاية صحية مترامية الأطراف. وقال: “يتعلق الأمر فقط، كما تعلمون، بوجود أوقات تستمر فيها بالتغيير دون أن تدرك ذلك. يتعلق الأمر بالفعل بتصور عالم أفضل وامتلاك الشجاعة لمتابعة ذلك بلا هوادة، وكذلك بإلهام الآخرين وتعزيز التعاون”.

على الرغم من العقبات، دفعت رؤية الدكتور فاياليل إلى التوسع من مستشفى واحد في أبوظبي إلى شبكة مكونة من 16 مستشفى و24 مركزاً طبياً على مدار 17 عاماً. وقال في هذا الصدد “هدفنا ليس بناء المزيد من المستشفيات أو الحدود لإبقاء الناس خارج المستشفى”، مشدداً على أن الرعاية الأولية هي الابتكار الرقمي، وضرورة التحول نحو الرعاية الوقائية والشخصية. ومع ذلك، فإن التكيف مع الاحتياجات المتطورة للعملاء أمر بالغ الأهمية.

وأوضح الدكتور فاياليل أيضاً أن “الجانب الأكثر أهمية في كونك قائداً هو ضمان التواصل المناسب. التواصل هو المفتاح. لقد أصبحنا جزءاً من ثقافة البريد الإلكتروني حيث نريد فقط نقل المسؤولية. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن اتخاذ قرار سريع حول الطاولة، وأعتقد أن هذا لا يزال مهماً للغاية. أنا لا أحب الإدارة الدقيقة، ولا أحب المراقبة الدقيقة أيضاً. أعتقد أن دوري هو أكثر من مجرد صانع الفريق، وأود أيضاً الحصول على ملاحظات، خصوصاً عندما أكون مخطئاً، لأنني أعلم حينها أن الشركة في أيدٍ أمينة”.

إعادة تشكيل قطاع العقارات

وفي حلقة نقاشية بعنوان “بناء الأسس: القادة الذين يعيدون تشكيل قطاع العقارات”، ناقش الخبراء الجوانب الحاسمة للحفاظ على النمو، وتعزيز الابتكار، والتغلب على ظروف السوق المتقلبة في قطاع العقارات المزدحم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول جوزف كلايندينست، مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة كلايندينست، الحاجة إلى الابتكار داخل الصناعة. وقال “إن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هم عملاؤنا الأولون، تليها المملكة العربية السعودية”، مما يشير إلى الاهتمام المحلي والإقليمي القوي بعروضهم”.

وأكد أليكس زاغربيلني من “آرز إيفوليوشن” R. Evolution ضرورة التكيف السريع في عالم سريع التغير. وأشار إلى أن “مشكلة العقارات هي أن دورتها تمتد لخمس سنوات، ولكن الآن بعد أن أصبح العالم من حولك يتحرك بسرعة كبيرة، فأنت بحاجة دائماً إلى أن تكون مبتكراً”.

وطالب جميع المطورين الآخرين، بمواكبة التطورات إذا كانوا يتطلعون إلى المستقبل، مسلطاً الضوء على أهمية المرونة والتفكير المستقبلي في هذا القطاع.

وقدم بن بنداري من شركة “بن اند كور العقارية” تحليلاً مفصلاً لديناميكيات السوق الحالية، وسلط الضوء على النشاط الملحوظ داخل سوق العقارات في دبي. وقال “الأرقام لا تكذب. هناك 36 ألف صفقة في الربع الأول من عام 2024، مما يوضح الحجم الكبير لتعاملات السوق. واعترف بالتقلبات المتأصلة في السوق، قائلاً: “إن السوق متقلب، ويرتفع وينخفض. لدينا اتجاه صعودي في الوقت الحالي”.

وقدم عاطف رحمن مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة “أورو 24 للتطوير العقاري” مفهوماً اقتصادياً أوسع للمناقشة، مؤكداً الترابط بين النمو العقاري والتنمية الاقتصادية الشاملة في دبي. وقال “لقد كان أداء السوق جيداً بشكل استثنائي. وسوف يستمر في الصعود.” وأشار إلى تطور دبي من اقتصاد ناشئ إلى اقتصاد نام، وهو تحول يبشر بالنمو المستدام ولكنه يتطلب أيضاً تفاؤلاً حذراً.

فينيت شوكلا وأهمية القيادة وسط التحديات

تحدث فينيت شوكلا، نائب الرئيس ورئيس الأعمال الإقليمي لشركة HCLTech، في مقابلة حصرية مع “أريبيان بزنس” على هامش قمة أريبيان بزنس للقيادات 2024، حول النقاط الرئيسية المستفادة من قمة القيادة الأخيرة، وأهمية القيادة وسط تحديات الاقتصاد الكلي، ودور HCLTech في النظام البيئي التكنولوجي في المنطقة. وقال “كانت إحدى النقاط الأساسية التي استخلصتها هي الأهمية الحاسمة للقدرة على التكيف في القيادة. وفي بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة اليوم، تعد القدرة على محورية الاستراتيجيات واحتضان الابتكار أمراً ضرورياً. لقد شددت المناقشات على الحاجة إلى ممارسات مستدامة. ويجب علينا كشركات دمج الاستدامة في استراتيجياتنا الأساسية لضمان النجاح والمسؤولية على المدى الطويل تجاه مجتمعاتنا والكوكب”.

وفي معرض تناوله لأهمية القيادة، أوضح شوكلا أن القيادة “حاسمة في التغلب على حالات عدم اليقين الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإن القادة الفعالين يقدمون رؤية واتجاهاً واضحين، ويعززون المرونة والقدرة على التكيف داخل فرقهم. كما يلعب القادة دوراً حيوياً في الحفاظ على الروح المعنوية والتحفيز، ومساعدة فرقهم على البقاء منخرطة ومنتجة”.

حاتم دويدار وتحديات الذكاء الاصطناعي

وقدم حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e& وجهة نظر مقنعة حول الذكاء الاصطناعي والتحديات التكنولوجية والقيادية الأوسع في عصرنا إلى جانب مشاركة آرائه حول القيادة.

وقال: “إن الذكاء الاصطناعي هو الثورة القادمة للجنس البشري – وهذا يعادل أهمية اختراع أجهزة الكمبيوتر”. قدم دويدار الذكاء الاصطناعي هنا؛ انه حقيقي؛ “لم يعد مجرد مفهوم بعد الآن. والذكاء الاصطناعي يضفي طابعاً ديمقراطياً على العديد من الإجراءات التي كانت في السابق مقتصرة على الخبراء المتخصصين”.

وأوضح ذلك قائلاً: : “الآن، يمكن للشخص العادي أن يكتب إلى الذكاء الاصطناعي بلغة واضحة. وتعني إمكانية الوصول هذه أنه يمكن تنفيذ المهام المعقدة من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص، مما يعزز الإنتاجية والابتكار عبر مختلف القطاعات. وفي حين يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة، إلا أنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في إدارة الذكاء الاصطناعي لعدة أشياء”.

وسلط الضوء على قضايا مثل هلوسة الذكاء الاصطناعي، حيث يولد الذكاء الاصطناعي بيانات كاذبة، وإنشاء التزييف العميق، والذي يتضمن إنتاج محتوى صوتي وفيديو واقعي باستخدام الصور والأصوات الموجودة.

وأكد الحاجة إلى “التأكد من وجود استخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي”، داعياً إلى إنشاء أطر قوية لإدارة الموافقة على البيانات، والملكية الفكرية، والأمن.

معز شيخ ونجاح منصة الفيديو عند الطلب

قدم معز شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستارزبلاي” StarzPlay، وهي منصة البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رؤيته حول رحلة الشركة وركائزها الإستراتيجية. وقال: “عندما بدأنا لأول مرة، استفدنا من قلة المنافسة، وكانت لدينا ميزة التحرك المبكر”.

وكشف شيخ أن “ستارزبلاي” تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنصة اشتراك بالفيديو عند الطلب والبث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات بحصة سوقية تبلغ 18 بالمائة.

وعلى الرغم من النجاح، يعتقد شيخ أنه “لا يمكن أن يقتصر الأمر على النجاح المهني أو المكاسب المالية. يجب أن تكون هناك قوة دافعة أعمق توفر الطاقة للمثابرة. بالنسبة لي، كانت الرغبة في إعالة أسرتي هي التي كانت بمثابة الدافع العميق لمواصلة المضي قدماً”.

وقال شيخ : “إن عملية التطور والتكيف مستمرة، ولا أعتقد أنها ستنتهي على الإطلاق. لم نتوصل إلى أي صيغة نهائية. بكل صدق، نحن نتعلم باستمرار ونرتكب الأخطاء، حتى مع فريقنا. عندما بدأنا لأول مرة، عمل أربعة منا معاً بالفعل في هذه المنطقة لأكثر من عقد من الزمن. والآن، تعاونت هذه المجموعة الأساسية المكونة من ثلاثة أو أربعة أعضاء جنباً إلى جنب لمدة 20 عاماً”.

راكي فيليبس وتنمية السياحة في رأس الخيمة

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة “هذه هي الوظيفة الأكثر إثارة التي قمت بها طوال حياتي المهنية”.

وشارك راكي فيليبس رؤاه حول قطاع السياحة المزدهر في الإمارة والخطط المستقبلية الطموحة. وفي معرض تسليطه الضوء على النمو السريع والرؤية الاستراتيجية لرأس الخيمة، أكد فيليبس قدرة الإمارة على أن تصبح وجهة عالمية رائدة.

وكشف قائلاً: “بينما نبحث عن آفاق النمو، فإن أهدافنا من الآن وحتى نهاية العقد هي استقطاب 3.5 مليون زائر لليلة واحدة و1.5 مليون ضيف يومياً. وسيتم دعم هذا النمو من خلال مضاعفة مخزون الغرف إلى ما بين 16 ألف غرفة و20 ألف غرفة.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف رأس الخيمة إلى أن تصبح مركزاً لسياحة المغامرات والطبيعة. وتهدف المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية للإمارة إلى دفع نمو اقتصادي كبير وتعزيز جاذبيتها العالمية. وسلط فيليبس الضوء على الموقع الفريد للإمارة ومستقبلها المشرق، قائلاً: “إن رأس الخيمة ستحقق المزيد من النمو”.

وتركز فلسفة القيادة لدى فيليبس على توظيف الأفراد الذين هم أفضل منه في مجالات تخصصهم وتعزيز بيئة عمل داعمة وغير بيروقراطية، وقال: “لقد أحطت نفسي بفريق قيادي أقوى مني بكثير من حيث الثقة وفي مجال تخصصه”.