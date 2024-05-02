قطر تسجل نمواً 1.2% في الناتج المحلي

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر نمواً بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، فيما سجَل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية – الاسمي – انخفاضاً بنسبة 12.9% خلال الربع الثالث لعام 2023 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2022، وفق البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في قطر اليوم.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقاً للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي (198.285 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة (227.781 مليار ريال) ونتج عن ذلك انخفاض بنسبة 12.9%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني لعام 2023 والبالغة (186.753 مليار ريال) كان هنالك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2%.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.

ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في نيسان / أبريل لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في 2024، و2.9 بالمئة في 2025 وخمسة بالمئة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5 بالمئة.