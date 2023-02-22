هيثم مطر، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG

حُسن الضيافة والكرم والجود، تُعتبر من القيم العميقة الجذور والراسخة في الثقافة السعودية، والتي تحظى بتقديرٍ واهتمامٍ بالغ.

ويعود أصل وتاريخ التقاليد والعادات المتعلقة بالترحيب بالضيف وتكريمه وتوفير الرعاية والاهتمام التام له، ناهيك عن تقديم كميات كبيرة ومتنوعة من المأكولات والحلويات، للضيوف من الأصدقاء أو من أفراد العائلة وحتى الغرباء داخل المنازل أو في أماكن الإقامة أو أي مكان آخر، إلى آلاف السنين. ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الإسلامية والبدوية وتقاليد وثقافة المملكة العربية السعودية بحد ذاتها.

وفي ظل النمو المتواصل والتطور والتوسع الذي يشهده قطاع الضيافة، الذي يسجل أعداد متزايدة من الزوار المحليين والأجانب، باتت هذه الصناعة، على استعداد للاستفادة من الفرصة المتاحة بالوصول إلى والتعاون مع القوى العاملة المحلية، التي ترعرت ونشأت على مبادئ الضيافة السعودية وقيّم الصداقة والاحترام والتقدير.

من أبسط التعابير وعبارات الترحيب بالضيوف والعادات العريقة، وأبرزها عادة إعداد القهوة ومشاركتها وحرق العود والبخور على الجمر، وهي العادة الأكثر شيوعاً، إلى الولائم الكبرى والترحيب المتقن الذي يناسب رؤساء الدول، ونشهده في أكثر المنازل تواضعاً، تكتسب ثقافة الود والألفة السعودية، شهرة خاصة وتحظى بالإعجاب والتقدير في جميع أنحاء العالم على حدٍ سواء.

وانطلاقاً من التقاليد الاجتماعية المحلية، التي توفر أساساً وأرضية صلبة إلى صفات الكرم والتعاطف والمودة، يشكل توجه االقوى العاملة السعودية على نطاقٍ واسع، للالتحاق في وظائف جديدة في قطاع الفنادق والضيافة، دليلاً واضحاً على أن هذه الصناعة تحتضن العديد من المواهب والطاقات، الذين يتمتعون بشكلٍ عفوي وبالغريزة بأصول وأساليب الترحيب بالزوار وسبل توفير الاهتمام والرعاية لهم.

وتعتبر العادات المحلية والطقوس والشعائر، المرتبطة بالضيافة أداة قوية ومتينة لجذب الناس إلى رحاب المملكة. إذ أن الترحيب المميز والحار الأصيل، الذي يرتسم على شفاه المواطن السعودي، عند استقباله لزوار المملكة وضيوفها، يتفوق بلا شك على ما نسجه خيال هؤلاء الزوار من لقطات ومشاهد الأفلام الكلاسيكية أو الأعمال الأدبية التي تجسد الحياة والعادات المحلية والأماكن في شبه الجزيرة العربية، ليشكل عنصراً أساسياً لتحفيزهم على زيارة الوجهة الأحدث في العالم التي سمعوا عنها ورسموا صورتها في خيالهم.

في الواقع، تعتبر التقاليد والأصالة سلعة نادرة ومطلوبة في عالم اليوم السريع التطور والمترابط بصورة مستمرة. وهذه هي الأصول التي تمتلكها السعودية وشعبها وتتميز بها على نطاقٍ واسع، ولديها الرغبة الشديدة والاستعداد لمشاركتها مع الآخرين.

إلا أن تحقيق ما تقدم، وجذب الضيوف الدوليين من كل أصقاع العالم وتحفيز اهتمامهم، لا سيما الذين يتوقون إلى تجربة التقاليد والثقافة والشكليات، التي تميز أسلوب الحياة في المملكة بشكلٍ مباشر، يحتاج إلى وضع وإرساء إطار عمل يجمع بين أحدث الاتجاهات العالمية في مجال رعاية الضيوف ومتطلبات واحتياجات المستهلكين الحالية، مع التركيز على تحقيق التميّز والخصوصية السعودية.

ويتوجب على هذه الصناعة والقيمين والعاملين فيها وأصحاب المصلحة، تحمّل مسؤولياتهم من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها القوى العاملة المحلية. وبالتزامن مع العمل على توفير فرص جديدة للتفاعل مع الزوار الأجانب والسياح المحليين، يجب تطوير وصقل جيل جديد من المواهب الوطنية من خلال تدريبهم على العمليات الفندقية وأساسيات إدارة الزوار، إلى جانب المعرفة المطلوبة للمساعدة في إنشاء وقيادة وجهات جديدة يتم تطويرها داخل المملكة.

ويساهم تدريس المهارات التي تتمحور حول الصناعة، في تعزيز المعرفة الراسخة والتراث والمشاعر المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المملكة العربية السعودية ميزة خاصة من حيث استقطاب المسافرين. وتُظهر التطورات في مواقع متنوعة مثل العلا في شمال غرب البلاد، المنطقة الغنية بالتراث والثقافة، كيف يمكن دمج المرافق ووسائل الراحة العصرية مع التقاليد والتاريخ لتحقيق التأثير الواسع النطاق إلى جانب توظيف وتمكين السكان المحليين كركيزة أساسية وجوهرية.

سواء في منتجع صحراوي أو في أحد الفنادق المرموقة في وسط المدينة، فإن القيمة العالية التي تتجسد في قطاع الضيافة والتي تتناغم مع الثقافة السعودية، تضمن أن كل زائر سوف يشعر بحفاوة الترحيب والرعاية والاحتضان. وينتظر زوار وضيوف المملكة، سواء من خلال لفتة بسيطة مثل ابتسامة ودية، أو مشاركة الأحداث المهمة والحلويات في حفلات الاستقبال الرسمية، استقبالاً وترحيباً خاصاً وإقامة دافئة ومنعشة ومميزة تماماً مثل القهوة العربية الأصيلة التي تقدم في فنجان يجسد كل هذه المعاني والأحاسيس.