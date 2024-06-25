فيتش تثبت تصنيف أبوظبي مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة فيتش، في تقرير اليوم، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند AA، بالإضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني قصير الأجل عند درجة F1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس المالية والخارجية القوية. ويعد الدين الحكومي للإمارة من بين أدنى الديون السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، كما أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لديها من بين أعلى المعدلات عالمياً.

وتتوقع «فيتش» أن تحقق أبوظبي فوائض مالية بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025، بعد التقديرات التي بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وتوقعت أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +» في حزيران / يونيو 2024 لتصل إلى 3.375 مليون برميل يومياً بحلول كانون الأول / ديسمبر 2025، وهو ما لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المعلنة لأبوظبي التي تبلغ 4.85 مليون برميل يومياً. وسيعوض هذا جزئياً انخفاض أسعار خام برنت، التي تتوقع «فيتش» أن يصل متوسطها إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً في عام 2026.

وتتوقع الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي للإمارة ضمن النطاق المستهدف الذي حددته السلطات والذي يتراوح بين 260 مليار درهم إلى 300 مليار درهم. وسوف تساهم البرامج الاجتماعية مثل برنامج نافس في تحقيق ارتفاع معتدل في الإنفاق الجاري.

وستحتفظ أبوظبي بفائض محدود في الميزانية باستثناء الدخل الاستثماري لجهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2024 (+1.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، وسيصل إلى ما يقرب من قيمة الموازنة في عام 2025.

ولا تزال قدرة أبوظبي على تنويع مصادر الإيرادات مقيدة ببيئة الضرائب المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات الرامية إلى الحفاظ على ظروف جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنويع الاقتصادي.