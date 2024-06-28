فاتف لمكافحة غسل الأموال ترفع تركيا من القائمة الرمادية

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة إنها رفعت تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان أن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجمعة إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.

وكتب يلماز على منصة إكس “سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية”، مرحباً بقرار المجموعة.

يشار إلى أن مجموعة فاتف هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة.