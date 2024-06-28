عمومية شعاع كابيتال ترفض إبراء ذمة جاسم الصديقي

رفضت الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال، اليوم الجمعة، إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق جاسم الصديقي ومدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

وقد تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2023.

وتمت المصادقة على ميزانية شعاع كابيتال، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية، وعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.