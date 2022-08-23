عدد السيارات في سلطنة عمان يتجاوز المليون و575 ألف سيارة

بلغ إجمالي عدد المركبات في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2022م، مليونًا و575 ألفًا و677 مركبة، وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ووضحت الإحصاءات أن المركبات الخصوصية استحوذت على ما نسبته 79.5 بالمائة من إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان لتبلغ مليونًا و252 ألفًا و233 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات ذات التسجيل التجاري 235 ألفًا و497 مركبة، وذلك بنسبة 14.9 بالمائة.

في حين بلغ عدد مركبات الأجرة 28 ألفًا و250 مركبة بنسبة 1.8 بالمائة، وبلغ عدد مركبات التأجير 26 ألفًا و85 مركبة وبنسبة 1.7 بالمائة، وعدد المركبات ذات التسجيل الحكومي 12 ألفًا و109 مركبات، وعدد الدراجات الآلية 6 آلاف و545 دراجة.

وبلغ عدد مركبات تعليم السياقة 5 آلاف و837 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات ذات التسجيل المؤقت (الأرقام التي تستخدم لفترة بسيطة لأغراض الفحص قبل التسجيل ومركبات التصدير والاستيراد) 7 آلاف و3 مركبات، وبلغ عدد الجرارات الزراعية ألفًا و290 جرارًا فيما بلغ عدد مركبات الهيئات الدبلوماسية 828 مركبة.

بلغ إجمالي عدد المركبات في سلطنة #عُمان بنهاية شهر يوليو 2022م، مليونًا و575 ألفًا و677 مركبة، وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.https://t.co/hnRAISWsQW#العُمانية pic.twitter.com/uHCk1buO1P — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 23, 2022