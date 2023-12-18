“AviLease”لتأجير الطائرات تعلن توريد 20 طائرة للسعودية

قالت شركة “AviLease” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات السعودي، والمتخصصة بتمويل و تأجير الطائرات، أنها ستورد 20 طائرة مجهزة بتقنيات جديدة.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة SDH Wings International Leasing Limited، وبموجب هذه الاتفاقية، تعاونت AviLease وشركة SDH Wings، على تحديد واختيار أول 5 طائرات ذات البدن الضيق، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease ، حيث باتت هذه الطائرات حالياً تندرج ضمن إطار خطاب النوايا.

واستحوذت AviLease على 10% من حصة SDH Wings ، وذلك في إطار عملية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ”ستاندرد تشارترد”.



وجرى توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الصيني – السعودي الذي أقيم في بكين من 7 – 12 ديسمبر، على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.



وستسهم مذكرة التفاهم، في تسهيل عملية توسيع نطاق وحجم محفظة الطائرات المملوكة لشركة SDH Wings، وإتاحة الفرصة للمساهمين الرئيسيين Sichuan Development International Holdings (SDIH) وشركة Avilease، للعمل على تطوير علاقات التعاون والشراكة الجديدة وتعزيز التزامهما تجاه منصة المشروع المشترك الذي يجمعهما.



وستقترح AviLease، بموجب شروط مذكرة التفاهم، على شركة SDH Wings مجموعات مختلفة من الطائرات ذات البدن الضيق والمجهزة بشكل أساسي بالتقنيات الجديدة، من المحفظة المملوكة لشركة AviLease والمجموعات الجديدة من عمليات الاستحواذ المستقبلية.

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خلال #مؤتمر_الاستثمار_الصيني_السعودي؛ تجسيدا لتوطيد العلاقة القوية بين الصين والمملكة العربية السعودية، وذلك تماشيا مع #رؤية_السعودية_2030 التي تهدف إلى تعزيز وتنويع اقتصاد المملكة. pic.twitter.com/OxMP644C0i — وزارة الاستثمار (@MISA) December 14, 2023