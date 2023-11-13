طيران الإمارات تطلب طائرات بوينغ بقيمة 52 مليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تقدمت بطلب رسمي لشراء 95 طائرة إضافية من “بوينغ” خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، ليصل إجمالي طلبياتها الحالية إلى 295 طائرة.

وأشارت طيران الإمارات في بيانه لها أن الطائرات المطلوبة هي ذات الجسم العريض، علماً أنها أكبر مشغل لهذا النوع من طائرات الركاب في العالم.

وبحسب البيان فقد التزمت الشركة بشراء طائرات من طراز بوينغ 777-9 و777-8 و787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: “تَمثّل نموذج عمل طيران الإمارات، منذ اليوم الأول، في تشغيل طائرات حديثة وفعالة ذات جسم عريض، قادرة على نقل أعداد كبيرة من المسافرين براحة وأمان، لمسافات طويلة من وإلى دبي وعبرها. واليوم، تؤكد طلبياتنا شراء طائرات مجدداً على هذه الاستراتيجية”.

وأشار في كلمته إلى أن هذه الطائرات الإضافية ستمكن الشركة من ربط دبي مزيد من المدن، ما يدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي وضعها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، والتي تتضمن إضافة 400 مدينة إلى خارطة التجارة الخارجية للإمارة خلال العقد المقبل.

وأضاف: “نتوقع مع مطلع الثلاثينيات أن يضم أسطول طيران الإمارات نحو 350 طائرة، وأن يربط دبي بمزيد من مدن العالم”.

طلبية البوينغ لطيران الإمارات

ووفقاً للبيان، فقد شملت طلبية طيران الإمارات ما يلي:

55 طائرة إضافية 777-9

35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X

202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها

ورجح البيان أن تنضم أول طائرة 777-9 من الطلبية السابقة إلى أسطول الشركة في عام 2025، وأن الشركة ستواصل استلام الطائرات المطلوبة وإدخالها الخدمة حتى عام 2035.

ولفتت طيران الإمارات إلى أن هذه الطلبية ستجعمل من الشركة الزبون الأول لطائرات الركاب من طراز بوينغ 777-8، وتوقعت استلام أول واحدة منها عام 2030.

واعتبر ستان ديل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ بالمناسبة أن هذه الطلبية تعد تصويتاً مذهلاً بالثقة في كفاءة وتعدد استخدامات عائلة 777X لتلبية متطلبات مقدم خدمات الطيران الرسمي في دبي للسفر العالمي لمسافات طويلة.

وتعد طائرة بوينغ 777 العمود الفقري لعمليات الشركة، فهي قادرة على أداء مهام تصل إلى 18 ساعة، ما يتيح للناقلة ربط دبي بمدن في القارات الست من دون توقف.