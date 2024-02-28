90 يومًا أمام بوينغ لتحسين جودة وسلامة التصنيع

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) شركة بوينغ 90 يومًا لوضع خطة تحسين معايير السلامة ومراقبة الجودة في عملية تصنيع طائراتها الجديدة.

جاء هذا القرار في أعقاب اجتماعات مكثفة بين إدارة الطيران الفيدرالية وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في مقر FAA بواشنطن.

وقال مايك ويتاكر، مدير إدارة الطيران الفيدرالية: “يجب على بوينغ أن تُظهر التزامًا جديًا بإجراء تحسينات حقيقية وعميقة للوفاء بمعايير السلامة، وسيتطلب إحداث تحولات أساسية جهدًا متواصلًا من قيادة بوينج، وسنحاسبهم على كل خطوة على الطريق”.

تزامن هذا القرار مع استكمال إدارة الطيران الفيدرالية لعملية تدقيق شاملة لخطوط التجميع في مصنع الشركة بالقرب من سياتل، حيث يتم تصنيع طائرات مثل 737 Max التي عانت من حادث انفجار لوحة الباب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وكشفت التحقيقات أن بعض المسامير المُستخدمة لتثبيت اللوحة في مكانها كانت مفقودة بعد أعمال الإصلاح في مصنع بوينغ.

ولم تُصدر الشركة، ومقرها في أرلينغتون بولاية فرجينيا، بيانًا على الفور بشأن هذا القرار.