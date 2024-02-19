87 مليون مسافر في مطار دبي الدولي بزيادة سنوية 32% في عام 2023

حقق مطار دبي الدولي أرقاما قياسية جديدة باستقبال قرابة 87 مليون مسافر في العام 2023.

وكشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن مطار دبي الدولي (DXB) حقق في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%. واعتبر سموه في حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة.

حقق مطار دبي الدولي (DXB) في عام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة. pic.twitter.com/4oxHdkqxNf — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) February 19, 2024

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً للشهر الثاني على التوالي، في إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية والمحلية معاً بإجمالي 4.730 مليون مقعد على الرحلات المغادرة خلال فبراير 2024، بزيادة من 15%.

التقرير الشهري للمؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أظهر أن مطار دبي واصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية، بعد أن أزاح للمرة الأولى في شهر يناير الماضي مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي عن عرش الصدارة العالمية للمطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في مجموع السعة المقعدية للرحلات الدولية والمحلية معاً، متجاوزاً مطار «هارتسفيلد أتلانتا» خلال شهر فبراير بأكثر من 245 ألف مقعد.

وبلغ مجموع السعة المقعدية لمطار دبي الدولي خلال شهري يناير وفبراير معاً أكثر من 9.73 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 8.78 مليون مقعد للفترة ذاتها من العام الماضي 2023، بنمو نسبته 10.8%.وقد شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليونا). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر. ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019. وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر. يُذكر أن مطار دبي الدولي يـتصل بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.