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310 طائرة حصيلة “طيران الإمارات” في معرض دبي

رفعت “طيران الإمارات” حصيلتها من شراء الطائرات بمعرض دبي إلى 310 طائرة متنوعة.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات الإتفاق على شراء 310 طائرة خلال المشاركة في معرض دبي للطيران 2023، لتدعم خطوطها الجوية المنتشرة في كفة أنحاء العالم بأعلى كفاءة ممكنة.

وأكدت الشركة طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة بوينج 9-777 و8-777 و5 طائرات 787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي، و15 طائرة إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 6 مليارات دولار أميركي.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه ارتفع إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات الآن إلى 310 طائرات عريضة الجسم. وسوف تواصل الإستلام  حتى عام 2035.

وجاء في بيان الشركة أيضاُ استثمارها بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة في دبي.

اتفاقيات مهمة

و بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، أبرمت الناقلة الإماراتية سلسلة من العقود مع شركة سافران لتزويد أسطولها من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X-9 وطائرات البوينج 777-300ER العاملة حالياً.

ووقعت طيران الإمارات اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي لتحسين خدمة الطائرات ذات الدورين أو الطابقين وهي طائرات A380 .

وقالت الشركة إن طائراتها  أثناء  العرض الأرضي في معرض دبي للطيران تلقت  أكثر من 43500 زائر على مدار الأسبوع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...