السعودية تعلن بدء تسيير 3 رحلات أسبوعيا بين وارسو والرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن بدء تسيير رحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية بولندا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنها أعطت التصريح للخطوط الجوية البولندية لبدء تسيير رحلات منتظمة من العاصمة وارسو إلى الرياض.

3 رحلات أسبوعيا

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، إن الرحلات بين وارسو والرياض سيتم تشغيلها ابتداء من 4 يونيو/حزيران المقبل بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

وتستهدف الهيئة العامة للطيران المدني ربط المملكة العربية السعودية بكل دول العالم من خلال تعزيز الربط الجوي.

الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني تستهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من أجل جعل السعودية منصة لوجستية عالمية.