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18 قتيلا في تحطم طائرة

كانت الطائرة، من طراز “بومباردييه سي آر جاي 200″، تقل 19 شخصا، بينهم اثنان من أفراد الطاقم و17 من موظفي الشركة، في رحلة تجريبية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تحطم طائرة
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لقي 18 شخصا مصرعهم، فيما نجا الطيار الوحيد، في تحطم طائرة تابعة لشركة “خطوط ساوريا الجوية” في العاصمة النيبالية كاتماندو، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالات الأنباء.

وكانت الطائرة، من طراز “بومباردييه سي آر جاي 200″، تقل 19 شخصا، بينهم اثنان من أفراد الطاقم و17 من موظفي الشركة، في رحلة تجريبية عندما تحطمت بالقرب من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو.

وأفاد الناطق باسم الشرطة، دان باهادور كركي، بأن “عثر على 18 جثة، إحداها لأجنبي، ونقلت جميعها إلى المشرحة، بينما يخضع الطيار الناجي للعلاج”.

وبحسب موقع “خبرهاب” الإخباري، فإن حريقا نشب في الطائرة بعد انحرافها عن مسارها على المدرج، مما أدى إلى تحطمها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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