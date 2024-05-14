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112 مليون مسافر عبر مطارات السعودية خلال 2023

شهد قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في عام 2023، تمثل في زيادة أعداد المسافرين والرحلات الجوية، وتحسن في معدل الربط الجوي الدولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مطارات السعودية

أظهرت نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين نحو 112 مليون مسافر، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2022.

وشهدت الرحلات الدولية زيادة كبيرة في عدد المسافرين بلغت 46%، حيث وصل عدد المسافرين عبرها إلى 61 مليون مسافر. وفي المقابل، سجلت الرحلات الداخلية زيادة بنسبة 9%، ليصل إجمالي عدد المسافرين عبرها إلى 51 مليون مسافر.

وعلى صعيد الرحلات الجوية، ارتفع عدد الرحلات الداخلية في السعودية بنسبة 2% ليصل إلى 421 ألف رحلة، بينما شهدت الرحلات الدولية زيادة كبيرة بلغت 36%، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 394 ألف رحلة.

وفيما يتعلق بكميات الشحن، فقد بلغت 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022، وكان شهر كانون الثاني/ديسمبر الأعلى في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن.

ومن الجدير بالذكر أن السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023، حيث ارتفع بواقع 9 مراتب ليصل إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019.

ووصل إجمالي عدد الدول التي تم الوصول إليها من جميع مطارات المملكة إلى 86 دولة، بزيادة قدرها 12% عن عام 2022، وعدد الوجهات إلى 148 وجهة، بزيادة قدرها 47% عن عام 2022.

وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع مطارات السعودية في عام 2023 نحو 116 مليون راكب سنويًا، حيث تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي القائمة بمعدل 45 مليون راكب سنويًا، يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنويًا، ثم مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنويًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...