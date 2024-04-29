11 مليار دولار، صفقة لشراء 11 طائرة من كوماك المنافس الجديد لـ بوينغ وإيرباص

أعلنت شركة إير تشاينا Air China ليلة الجمعة عن صفقة شراء 100 طائرة من طراز سي 919 من شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك)، الشركة المصنعة للطائرات التي بدأت تنافس بوينغ وإيرباص. ووفقاً لأحدث كتالوج أسعار لشركة COMAC، فإن هذا الطلب سيكلف شركة إير تشاينا حوالي 11 مليار دولار بحسب بلومبرغ.

وقالت شركة إير تشاينا في بيان لها إنه سيتم تسليم الطائرات بين عامي 2024 و 2031. وكانت شركة الطيران التي يقع مقرها في بكين، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في الصين، قد طلبت في السابق مجموعة من طائرات C919. وتتنافس طائرة C919 مع طائرات بوينغ 737 ماكس وإيرباص A320neo، وهما الطائرتان الأكثر مبيعاً في العالم.

تمتلك شركة Air China حاليًا أسطولًا يضم حوالي 500 طائرة، بما في ذلك 212 طائرة من عائلة A320 و127 طائرة من سلسلة 737، وفقًا لبيانات موقع Planespotters.net. وتسعى شركة كوماك، كما تُعرف شركة الطائرات التجارية الصينية، إلى تعطيل هيمنة بوينغ وإيرباص في تصنيع الطائرات النفاثة التجارية. ويأتي الطلب في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة Suparna Airlines المملوكة للقطاع الخاص أنها تخطط لاستبدال أسطولها بالكامل من طائرات بوينغ بطائرات C919.