100 مليون دولار غرامة على كانتاس لبيعها تذاكر على رحلات وهمية و20 مليون دولار للمسافرين

ستقوم شركة كانتاس الاسترالية بدفع 100 مليون دولار استرالي كعقوبة مدنية ومنها دفع 20 مليون دولار للمسافرين كتعويض، بعد إبرام صفقة مع هيئة مراقبة المستهلك بشأن إجراء قانوني تاريخي بزعم بيع عشرات الآلاف من تذاكر الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها بالفعل في نظامها.

وأعلنت شركة كانتاس اليوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) لتسوية إجراءات المحكمة المرفوعة في أغسطس من العام الماضي، زاعمة أنها أعلنت عن تذاكر لأكثر من 8000 رحلة وباعتها رغم إلغائها في عام 2019.

وقالت كانتاس في بيان إنها “ستبدأ برنامج معالجة متوقع بقيمة 20 مليون استرالي دولار للركاب المتضررين، مع دفعات للمسافرين تتراوح بين 225 دولارًا إلى 450 دولارًا، وتخضع لموافقة المحكمة الفيدرالية الأسترالية، وستدفع غرامة مدنية قدرها 100 مليون دولار”.

The Qantas Group has today announced an agreement with the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) to resolve court proceedings in relation to flight cancellation processes.https://t.co/vzywmAN6OJ — Qantas (@Qantas) May 5, 2024