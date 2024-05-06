فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inطيرانأخبار أريبيان بزنس

100 مليون دولار غرامة على كانتاس لبيعها تذاكر على رحلات وهمية و20 مليون دولار للمسافرين

تعويض للمسافرين ضمن تسوية أبرمتها الناقلة الاسترالية كانتاس بعد بيع تذاكر لأكثر من 8000 رحلة ملغاة عام 2019.

فريق التحرير by فريق التحرير

ستقوم شركة كانتاس الاسترالية بدفع 100 مليون دولار استرالي كعقوبة مدنية ومنها دفع 20 مليون دولار للمسافرين كتعويض، بعد إبرام صفقة مع هيئة مراقبة المستهلك بشأن إجراء قانوني تاريخي بزعم بيع عشرات الآلاف من تذاكر الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها بالفعل في نظامها.

وأعلنت شركة كانتاس اليوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) لتسوية إجراءات المحكمة المرفوعة في أغسطس من العام الماضي، زاعمة أنها أعلنت عن تذاكر لأكثر من 8000 رحلة وباعتها رغم إلغائها في عام 2019.

وقالت كانتاس في بيان إنها “ستبدأ برنامج معالجة متوقع بقيمة 20 مليون استرالي دولار للركاب المتضررين، مع دفعات للمسافرين تتراوح بين 225 دولارًا إلى 450 دولارًا، وتخضع لموافقة المحكمة الفيدرالية الأسترالية، وستدفع غرامة مدنية قدرها 100 مليون دولار”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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