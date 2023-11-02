ويز إير تطلق رحلاتها من المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات وثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي من حيث سعة المقاعد، عن تشغيل أولى رحلاتها من مبنى المسافرين (أ) في مطار أبوظبي الدولي الجديد، والذي سيدعم خطط الشركة للنمو وتوسيع العمليات وتوفير تجربة سفر سلسلة تلبي الطلب المتزايد من المسافرين.

وسيضمن مبنى المسافرين (أ) تجربة متميزة للمسافرين من خلال دعم الربط بين الوجهات والأعمال والتجارة والسفر، كما سيعزز من منظومة النقل الجوي المحلية لتمكينها من تنمية أعداد الزوار الإقليميين والدوليين القادمين إلى الإمارة للتعرف على ما توفره من فنون وعادات وتقاليد وضيافة.

واحتفت ويز إير أبوظبي بالانتقال إلى المبنى الجديد من خلال إطلاق أولى رحلاتها من أبوظبي إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة، حيث سيوفر المسار الجديد تجربة سفر مباشرة وسلسلة بأسعارٍ مقبولة للسياح وسكان دولة الإمارات ومصر والمنطقة. إذ سيجري تشغيل الرحلات بين القاهرة وأبوظبي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، ويمكن شراء التذاكر من موقع wizzair.com وتطبيق ويز إير أبوظبي على الأجهزة المحمولة بأسعارٍ تبدأ من 199 درهماً إماراتياً.

ويز إير تسعى لمساهمة أكبر في القطاع الجوي الإماراتي

وبهذا الصّدد، قال المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي يوهان إيدهاغن: “يسُرنا أن نكون أول شركات الطيران التي تبدأ عملياتها من مبنى المسافرين (أ) الحديث والمتطور، حيث يعتبر الانتقال إلى المبنى الجديد وإطلاق المسار الجديد إلى سفنكس في القاهرة إنجازاً كبيراً ضمن خططنا للنمو على صعيد تعزيز مساهمتنا بوصفنا لاعباً أساسياً في نمو قطاع النقل الجوي في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارات باعتبارها بوابة ومركزاً عالمياً للنقل الجوي. إذ سنواصل البناء على خططنا الطموحة وتوسعة شبكتنا إلى وجهات متميزة، لنضمن سويّة ربط إمارة أبوظبي بشكلٍ أكبر مع العالم”.

من جهتها، قالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي إيلينا سورليني: “تلعب ويز إير أبوظبي دوراً رئيسياً في عمليات شركات الطيران الوطنية لدينا، وتواصل الشركة خططها التوسعية لزيادة سعة المقاعد لديها من خلال إضافة طائرات جديدة إلى أسطولها المتنامي، ونسعى من خلال إطلاق عمليات مبنى المسافرين (أ) بمطار أبوظبي الدولي إلى تعزيز البنى التحتية المساهمة في دعم الشركات الوطنية للنمو وتحقيق خطط الامارة الاستراتيجية لاستقطاب السياح إلى أبوظبي”.

وتسيير ويز إير أبوظبي رحلاتها إلى أكثر من 39 وجهة في 27 دولة مختلفة من مقرها في أبوظبي، حيث تسعى إلى توسيع شبكتها بشكل أكبر في عام 2024، مما يوفر المزيد من التجارب الاستثنائية منخفضة التكلفة لمحبي السفر. كما يساهم المبنى الجديد في تعزيز قطاع الطيران بإمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق السفر ومركز عالمي للتجارة والأعمال.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج والقاهرة (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان)، وطشقند، وسمرقند (أوزباكستان)، وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام، والمدينة المنورة (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا)، و بيشكيك (قرغيزستان) وغيرها من الوجهات.