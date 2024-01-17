وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلق في دافوس بسبب عطل بطائرة بوينغ 737 

علق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في دافوس بعد أن تعذرت عودته إلى بلاده بسبب عطل اصاب طائرته. بعد أن توجه من دافوس بطائرة هليكوبتر وصعد إلى طائرة “بوينغ” 737 ولكن تم إبلاغه ورفاقه أن الطائرة غير آمنة للتحليق، مع تعذر معالجة تسرب أكسجين اُكتشف قبل إقلاعها بحسب بلومبرغ.

وجرى إرسال طائرة أصغر إلى زيوريخ من بلجيكا لنقل بلينكن فيما اضطر العديد من مساعديه وأعضاء الوفد الصحفي إلى السفر إلى واشنطن بطائرات تجارية.

وحضر بلينكن، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الأربعاء.

يذكر أن متاعب بوينغ تسببت بخسائر بلغت حوالي 35 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بداية العام. وجاء ما يقرب من 30 مليار دولار من هذه الخسارة بعد أن أفلت باب طوارئ من طائرة خطوط ألاسكا الجوية (ALK) في أوائل يناير الجاري.

At the #WEF24, I spoke with UK Foreign Secretary @David_Cameron to discuss efforts to support Ukraine and promote a more secure, stable, and peaceful future for the Middle East region. pic.twitter.com/mzrW0GkQL4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 17, 2024