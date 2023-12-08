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هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد احتراق محركيها (فيديو)

هبطت طائرة ركاب روسية على متنها 176 شخصا اضطراريا في مطار نوفوسيبيرسك صباح الجمعة بعد أن اشتعلت النيران في محركاتها بعد وقت قصير من إقلاعها

فريق التحرير by فريق التحرير
هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد احتراق محركيها (فيديو)

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران “إس 7” الروسية اضطرارياً بعد اندلاع النيران في كلا المحركين بعد وقت قصير من عملية الإقلاع.

وكان على متن الطائرة وهي من طراز “بوينغ 737” 176 راكباً وكان من المقرر أن تقلهم من نوفوسيبيرسك إلى موسكو.

ووفقاً لشهادات الركاب لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد شب حريق عندما كانت الطائرة على المدرج.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه أثناء إقلاع الطائرة “تطايرت شرارات وألسنة فجأة من كلا المحركين”.

وذكر أحد الركاب: “اشتعلت النيران في المحرك الأيمن، الذي كنت أجلس بجانبه، بينما كانت الطائرة فوق المدرج، وتلا ذلك اندلاع عدة ألسنة من اللهب”.

وقال مسؤول في مكتب المدعي العام للنقل في غرب سيبيريا “لم يصب أحد”، مضيفا أن ” الركاب تم إيواؤهم في مبنى المطار ويجري إعداد طائرة احتياطية للرحلة”.

يقوم مكتب المدعي العام للنقل بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتم تعليق عمل الطائرة في انتظار النتائج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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