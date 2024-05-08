هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 767 بسبب عطل في نظام الهبوط

هبطت طائرة شحن من طراز بوينغ 767 تابعة لشركة فيديكس إكسبريس هبوطًا اضطراريًا في مطار إسطنبول صباح اليوم، وذلك بعد تعطل نظام الهبوط الأمامي.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام مقدمة الطائرة بالمدرج عند الهبوط، متسببة في تطاير الشرر وتصاعد الدخان.

,لحسن الحظ، لم تقع أي إصابات بين طاقم الطائرة أو الركاب الذين تم إجلاؤهم بأمان.

وبحسب تصريحات وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، “تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فور تلقي إشارة بوجود عطل في نظام الهبوط، حيث تواجدت فرق الطوارئ ورجال الإطفاء في موقع الهبوط”.

,تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه شركة بوينغ تدقيقًا مكثفًا بسبب سلسلة من الحوادث المتتالية والجدل حول مشكلات مراقبة جودة الطائرات. حيث أعلنت الشركة في نيسان/أبريل الماضي عن خسائر في الربع الأول من العام بلغت 343 مليون دولار، وتراجعًا في عمليات التسليم بسبب مشاكل الإنتاج وحوادث التشغيل.

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب العطل الذي أدى إلى الهبوط الاضطراري. وتُعد هذه الحادثة تذكيرًا جديدًا بالتحديات التي تواجهها صناعة الطيران في ضمان سلامة وأمان الرحلات الجوية.