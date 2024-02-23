هبوط أول مركبة تجارية في التاريخ على القمر

هبطت أول مركبة فضائية تجارية صنعتها وأطلقتها شركة إنتويتف ماشينز، ومقرها هيوستن، على سطح القمر فجر اليوم في أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وحتى الآن، هبطت مركبات فضائية من أربع دول أخرى فقط على سطح القمر هي: الاتحاد السوفييتي السابق، والصين، والهند، واليابان في الشهر الماضي. والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي أرسلت البشر إلى سطح القمر.

وبدأت مركبة الهبوط الآلية ولها ست أرجل، والتي يطلق عليها اسم أوديسيوس، الهبوط النهائي من مدار القمر بانفجار محركها الرئيسي قبل حوالي ساعة من الهبوط، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت 8 أيام. وهبطت المركبة عند الساعة 2230 بتوقيت جرينتش يوم الخميس في حفرة قريبة من القطب الجنوبي للقمر.

وتحمل المركبة مجموعة من الأدوات العلمية والنماذج التكنولوجية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وعدة عملاء تجاريين، وهي مصممة للعمل بالطاقة الشمسية لمدة سبعة أيام قبل غروب الشمس فوق موقع الهبوط القطبي.

وستركز الأدوات والنماذج التابعة لناسا على جمع البيانات الخاصة بتفاعلات الطقس في الفضاء مع سطح القمر وعلم الفلك اللاسلكي وجوانب أخرى من البيئة القمرية لمركبات الهبوط المستقبلية وخطط ناسا لإرسال رواد الفضاء مجددا في وقت لاحق من العقد الحالي.

وتدور المركبة الفضائية غير المأهولة حول القمر على ارتفاع 92 كيلومترا تقريبا فوق سطحه منذ وصولها إلى المدار يوم الأربعاء، وذلك بعد ستة أيام من إطلاقها بواسطة الصاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وتمثل مهمة آي.إم-1 أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ مهمة أبولو 17 في عام 1972 عندما هبطت آخر مهمة مأهولة لناسا هناك.

وتهدف ناسا إلى هبوط “أرتيمس” أول مركبة مأهولة في أواخر عام 2026 كجزء من استكشاف القمر المستدام طويل المدى ونقطة انطلاق نحو رحلات بشرية نهائية إلى المريخ. وتركز المبادرة على القطب الجنوبي للقمر جزئياً بسبب وجود وفرة من المياه المجمدة هناك والتي يمكن استخدامها لدعم الحياة وإنتاج وقود الصواريخ.